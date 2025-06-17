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力挺大谷翔平用「登板調整」　前天使總教練解析：完全合理

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平今日在大聯盟登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（17）日迎來投手身份復出，於主場對戰教士擔任「第一棒、投手兼指定打擊」登板，對此，曾於天使執教大谷、深知其二刀流歷程的前總教練梅登（Joe Maddon）表示高度支持，認為道奇此舉「完全合情合理」。

大谷本次登板並非以模擬實戰的Live BP形式，而是直接作為開局投手出戰，梅登於表示，「這是復健計畫的一部分，他本來就是以明星賽後『全面回歸』為目標，因此這樣的安排非常合理。」

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梅登進一步分析，「我推測他在明星賽前應該就能投到完整的5局，然後再往下一步邁進，若每次登板間隔6到7天，這樣的恢復節奏也合乎邏輯，道奇不會輕易讓他缺席打擊任務，因為他的打擊對球隊太重要了。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅登認為大谷將會以「休息6至7日、登板1次」為復出循環。（圖／達志影像／美聯社）

大谷此役為他自2023年8月24日以來、睽違663天重返投手丘，《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez）指出，相比於Live BP，直接出賽反而對身體負擔較低。

梅登補充指出，球隊醫療團隊具備最高水準，特別點名道奇首席體能教練波特菲爾德（Ron Porterfield）值得信賴，「雖不確定他在這次決策中參與多少，但我相信他們進行過深度討論。」

作為曾在天使啟用大谷二刀流的教頭，梅登強調，「我們必須相信翔平，因為沒有人做過這種事，當初我在天使推動這個構想時，就是因為他是唯一知道如何實現二刀流的選手，到目前為止，沒有人能達成他做到的事。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平對決教士1局、失1分。（圖／達志影像／美聯社）

大谷此役首打席對決小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）即投出157公里二縫線速球，隨後對阿瑞茲（Luis Arraez）更飆出161公里速球，引來滿場喝采，不過也後續被馬查多（Manny Machado）擊出高飛犧牲打、失1分，最終登場投1局耗費28球，其中16顆為好球，被敲2安打，失1分完成本場投球任務。

關鍵字： MLB道奇大谷翔平梅登

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