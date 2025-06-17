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連兩年入選U18！穀保蔡琞傑內外都能守　報選秀拚未來舞台

▲穀保家商蔡琞傑。（圖／記者楊舒帆攝）

▲穀保家商蔡琞傑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

內外野兼修的穀保家商球員蔡琞傑，今年決定投入中華職棒選秀，連續入選U18中華隊培訓名單。他憑藉穩定的守備表現與逐漸成長的打擊能力，在去年玉山盃及U18亞青賽中累積寶貴的實戰經驗，並在關鍵時刻展現價值，對於自身進步有感，燃起挑戰職棒的決心。

蔡琞傑透露，是在U18東岸聯盟結束後決定投入選秀，當時表現良好，對自己打擊也更有信心。他最常鎮守的位置是二壘與中外野，從高二開始就維持兩邊守備，談起自己的強項，他說守備比打擊更有信心，不怕球，盡全力完成每一次出局數。

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回顧去年玉山盃青棒賽的成長，他提到對上桃園市那一戰曾在關鍵時刻開轟，「那一擊把大家的氣勢拉起來。」雖然最終落敗，仍是他心中難得的經歷。

入選U18亞青國家隊也讓他印象深刻，「從集訓到正式比賽，中華隊氣氛很歡樂。雖然我的上場機會不多，但很珍惜這段時間，也學到很多。近20場比賽連續出賽，要調整狀態、維持專注度是一大挑戰。」今年他再度入選U18中華培訓隊36人名單，還有機會為登上U18世界盃的舞臺。

蔡琞傑從國小開始打球，正式踏入棒球之路。他堅持想打棒球，父母也支持，但與他約法三章「不能半途而廢」。因從小觀看職棒而對棒球產生興趣，特別是林智勝還在桃猿隊時經常轟出全壘打，讓他留下深刻印象。

他坦言，「國中時期曾模仿陳傑憲的打擊方式，那段時間表現還不錯，但最後還是找到適合自己的打擊節奏。」

談及未來，他說：「如果能把成績打出來，就會想挑戰職棒。」他也提到，每當休賽季時，有職棒學長回母校分享經驗，讓他更堅定前進的方向。

關鍵字： 棒球蔡琞傑職棒選秀實戰經驗守備

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