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大谷翔平明「電擊登板」原因曝！　球迷嗨翻：這下沒辦法工作了

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平將於明日登板。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平即將於明（17）日對教士之戰以「開門投手」身份正式登板，完成自2023年8月23日以來、睽違663天的投手復出，道奇稍早透過官方X平台正式宣布這項震撼消息，引爆全球棒球迷熱議，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也親曝讓大谷明日驚奇登板的原由。

原先外界預期，大谷將於明星賽後才重返投手丘，但復原進度超乎預期，羅伯斯透露，大谷與教練團在評估投球強度與身體負荷後，認為既然模擬賽（Live BP）與正式比賽的消耗相當，乾脆直接選擇在例行賽中登板，以真實比賽調整身手。

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▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於消耗相當，大谷與教練團認為可以直接在大聯盟登板透過實戰調整。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯表示，大谷明日預計投1局、最多2局，先邁出實戰調整的第一步，稍早他也透露大谷本人面對即將登板的心情，「他現在非常渴望投球，非常興奮，就我們目前的情況來說，他只要能投1、2局，就已經對球隊是一大助力。」

事實上，大谷10日便在對教士賽前完成術後第3度Live BP（模擬實戰投球），投3局共耗費44球、奪下6次三振，狀態頗佳，原本預估還需再進行1次Live BP才會復出，如今時間大幅提前，也反映出球隊與大谷對其恢復狀況充滿信心。

消息曝光後，社群平台隨即掀起熱潮，「投手大谷」、「投手復歸」、「電擊登板」等關鍵字迅速衝上X平台趨勢榜。不少球迷興奮表示，「太突然了！沒想到這麼快就要投了」、「這下沒辦法工作了」、「二刀流真的回來了」等期待大谷登板的留言。

關鍵字： MLB道奇大谷翔平

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