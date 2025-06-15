富邦打破對桃猿13連敗魔咒！林岳谷奪首座MVP 獅隊再亮M8

▲林岳谷。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，林岳谷「點火」猛打賞，生涯首次獲選MVP，幫助球隊終結跨季對戰13連敗，最終以7比3獲勝。就在悍將擊敗桃猿後，也讓統一獅封王魔術數字再次點亮「M8」。

首局由林岳谷掃出安打帶動攻勢，申皓瑋、范國宸、戴培峰、林澤彬連續安打，一舉攻下3分。桃猿在2局上展開反攻，林泓育、張閔勛、余德龍連續安打，加上林子偉的高飛犧牲打追回1分。

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3局下，申皓瑋與范國宸連續安打，再添1分，悍將取得4比1領先。林子偉在4局上轟出本季首轟的兩分砲，將比數追近至3比4。5局下悍將再度發威，林岳谷跑出內野安打，申皓瑋靠野手選擇上壘，范國宸與戴培峰連續獲保送形成滿壘，林澤彬擊出高飛犧牲打追加1分，范國宸則在牽制時遭到觸殺，悍將以5比3領先。

悍將先發左投陳仕朋在6局上投出一次保送、再被林泓育敲安後退場，由岳少華接替登板，連抓三個出局數成功止血。6局下，陳真與高捷獲保送，林岳谷適時敲出二壘安打，幫助悍將再添2分保險分。

林泓育在8局上跑出內野安打，生涯累積第1800支安打，成為中職史上第7人達成此里程碑。不過這支安打未能點燃桃猿攻勢，該局留下殘壘。

8局下，悍將展開攻勢，陳真敲出右外野二壘安打，林子偉差一點就能接殺，危機中桃猿投手陳冠宇連飆3K，成功化解失分危機。

悍將先發投手陳仕朋主投5局，被敲7支安打（含1發全壘打），失3分，拿下本季首勝；岳少華、吳世豪、富藍戈各接替1局，皆無失分，穩穩守住勝利。張奕接手最後一局也順利穩守。

稍早暫居龍頭的統一獅與排第二的中信兄弟上演精彩投手戰，獅隊靠林岱安陽春砲一棒定江山以1比0獲勝，與兄弟拉開2.5場勝差，藉由第三名的桃猿落敗，獅隊重新亮燈封王魔術數字M8。