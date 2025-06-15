林安可跳舞了！統一獅主題日活動壓軸登場　氣氛嗨到最高點

▲統一獅林安可、陳聖平跳舞。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅本週末於台南棒球場舉辦上半季重磅主題活動「2025兆豐銀行傑尼獅主題日 MR. LIONS」，連續兩天吸引大批球迷進場參與。活動不僅準備多項主題限定贈品，更安排球星接力挑戰舞蹈，現場氣氛熱鬧非凡。

天氣回暖，陽光普照的台南球場湧入大批球迷，不少人一早就在球場外排隊，只為搶先取得應援贈品與限量商品。球團精心規劃場外舞台活動，「選手舞蹈接力大挑戰」成為最大亮點，不少球迷提早卡位，準備捕捉偶像展現舞技的可愛瞬間。

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活動第一天由潘傑楷、蘇智傑、陳重羽及芮絲登場，掀起球迷熱烈迴響。第二天則輪到林佳緯、林安可、陳聖平與柔一接棒演出，選手一出場立刻引來歡呼聲不斷，球迷手舉應援扇大喊選手名字，氣氛嗨到最高點。

第一次挑戰在球迷大力推薦下，由林安可擔任第一棒，陳聖平擔任末棒，柔一十分有耐心地將動作化為口訣，讓舞蹈簡單些，最後陳聖平也成功詮釋舞蹈。第二輪舞蹈則以猜拳決定出場順序，林佳緯的「自由發揮」讓陳聖平直呼：「我看不出來怎麼跳！」引起現場笑聲連連。不過陳聖平隨即以創意應對，讓林安可面臨挑戰。最終兩人合作呈現獨特版本，為活動畫下歡樂句點。

除了舞台活動，場外的選手人形立牌、拍貼機與周邊攤位同樣人氣滿滿。兩日贈品包含應援扇、「人生四格」小卡與造型吊飾等，深受球迷喜愛。比賽期間，觀眾席上時常可見球迷高舉應援扇，為選手加油，展現滿滿支持力，也成為選手場上的最佳後盾。