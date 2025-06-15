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道奇領先卻派野手登板　巨人教頭批評：不該這樣

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（15）日以11比5擊敗舊金山巨人，重登國聯西區龍頭，然而賽後焦點卻集中在道奇第9局的調度，當時大幅領先下，道奇推派野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）登板投球，對此巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示質疑。

比賽進入9局上，道奇以11比0大幅領先，總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定讓K.赫南德茲擔任第3位投手登板，試圖保護人手短缺的牛棚，這位多功能內野手過去也曾在一面倒的比賽中投過球，不過本場卻未能有效止血。

本場K.赫南德茲僅投0.2局，送出3次保送，挨3安、失5分（4分自責），其中包含一發滿貫彈，最後道奇不得不再動用牛棚左投班達（Anthony Banda）上場止血，才將比賽收下。

對此調度，巨人總教練梅爾文表示不認同且不該，「我絕不會在領先時派野手投球，他們有他們的做法，我也曾是野手出身，但從沒在贏球的情況下這樣做過。」

▲▼道奇K.赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇在領先11分時推派野手K.赫南德茲登板。（圖／達志影像／美聯社）

本場賽前2隊戰績同為西區第1，今日是分區龍頭爭奪戰，道奇選擇節省牛棚戰力但付出失分代價，儘管最終勝局未失，卻引發對領先時「野手登板」是否合宜的討論。

關鍵字： MLB羅伯斯梅爾文道奇巨人K.赫南德茲

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