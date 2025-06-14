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獅隊M10被轟熄！詹子賢9局3分彈續命　兄弟延長賽8:6逆轉勝

記者王真魚／綜合報導

統一獅今與中信兄弟交手「天王山之戰」，飛力獅7局僅失1分、陳鏞基3安3打點表現搶眼，原本佔據上風，卻在9局上被詹子賢轟出追平3分砲，終結者陳韻文失守，二壘手林靖凱更在守備時受傷退場。延長賽11局兄弟再攻下2分，終場以8：6逆轉勝出；加上樂天桃猿獲勝，統一的上半季魔術數字也宣告熄燈。

2局下，林安可與陳鏞基接連擊出安打，為統一獅率先攻下1分；4局下再由陳傑憲與陳鏞基串連，雙雙敲安追加第2分。

5局下，林佳緯擊出高飛犧牲打，助隊再添1分。6局下，陳傑憲獲保送上壘，林安可隨後敲出內野安打，一二壘無人出局的情況下，陳鏞基擊出本場第3支安打，成功帶回第4分。

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獅隊先發投手飛力獅主投7局僅被敲5安，送出6次三振、1次觸身球保送，僅失1分責失，表現穩健。第8局由髙塩將樹接手後援，只用12球便讓中信兄弟三上三下。

兄弟先發投手羅戈則投6局被敲出7支安打，其中陳鏞基從他手中打出3安，失掉4分責失，是本季轉戰兄弟後單場最多責失分。

陳韻文9局登板卻放火，三振江坤宇後先後被王威晨、許基宏敲安，隨後被詹子賢炸一發3分彈，把獅隊的分數全部花光光，戰局拉回原點。

林靖凱隨後處理高宇杰滾地球時傳球一壘後疑似傷到腳部，當場痛苦倒地，最終被背下場。兩隊打完9局仍是4比4，戰局拉進延長賽。10局各攻下1分。

11局上，兄弟再度發威，單局敲出3支安打攻下3分，其中6棒黃韋盛擊出帶有2分打點的一壘安打，率隊超前。MVP為9局開轟為兄弟續命的詹子賢，這也是他本季個人第6轟。

▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 棒球統一獅中信兄弟陳韻文詹子賢

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