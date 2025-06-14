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新北市冠軍賽拚到最後一刻淚灑球場　王宇翔猛打賞獲選優秀球員

▲玉山盃亞軍新北市優秀球員。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃亞軍新北市。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃新北市在四強賽與桃園市激戰至延長10局，冠軍戰首局又陷入0比5落後，雖然一度戲劇性地追平至6比6，最終仍以6比9落敗。比賽結束後，球員與教練團難掩情緒，紛紛落下不甘心的淚水。其中，第8棒的王宇翔演出3安打猛打賞，獲選大會優秀球員。

新北市總教練林力偉表示：「原本以為落後5分就結束了，但小球員每個人都在創造自己的價值，也創造出機會。功能性很重要，關鍵是要把他們放在正確的位置，自然就能發揮實力。」

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談到最後一局因失誤被超前，林力偉坦言：「咬到最後追平，這就是命運。老天要我們記住這個教訓，這樣的經驗會刻在心裡。我對球員還是很有信心。」

新北市部分主力因已參加王貞治盃而無法重複報名玉山盃，因此高三球員相對較少。江宗駿是少數參加玉山盃的新北市高三球員之一，林力偉也特別稱讚他的貢獻：「他在前一戰擔任指定打擊，有兩次短打非常關鍵，最後一次打席太拼了，導致拉傷。不過他那一顆犧牲打幫助球隊贏球，非常重要。」

談到王宇翔的猛打賞表現，林力偉說：「他是二刀流選手，但我們希望他以打擊為主。他一開始表現不理想，但越打越好，是那種需要比賽來調整的選手。在大賽中扛得起來，這點非常棒。雖然第7局上出現守備瑕疵，也是一次成長的經驗。他埋伏在後段棒次，成功點火，表現非常出色。他打擊率高，我們也希望他能在高張力比賽中展現作戰能力。」

連續兩天經歷驚濤駭浪般的賽事，最終以亞軍作收，林力偉仍肯定全隊表現：「他們真的很棒。前一場打敗桃園市，等於是連續兩天都打冠軍戰了。」

▲玉山盃亞軍新北市優秀球員。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃亞軍新北市優秀球員王宇翔。（圖／中華棒協提供）

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