SGA締「Logo爺」後首見紀錄　點出雷霆逆轉關鍵在「絕望感」

▲SGA總冠軍賽G4砍下35分、0助攻，寫下自衛斯特以來首見紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雷霆當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在總冠軍賽G4末節上演逆轉秀，以111比104搶下關鍵一勝，系列賽扳成2比2平手。他不僅成為「救命英雄」，更寫下自「Logo爺」衛斯特（Jerry West）以來，NBA總冠軍賽從未出現的紀錄。

SGA全場鏖戰40分鐘，狂砍35分、3籃板、3抄截，外帶1火鍋，投籃24投12中、罰球10罰全進，卻沒有送出任何一次助攻。根據《StatMuse》統計，他成為NBA總冠軍賽史上繼「Logo爺」衛斯特之後，首位單場繳出35分0助攻的球員，兩人也是史上唯二締造此紀錄的球星。

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這場比賽對雷霆至關重要，開打前1勝2敗，G4前3節打完又以80比87落後，陷入被溜馬搶先聽牌的危機。SGA決勝時刻挺身而出，最後4分38秒獨拿15分，佔全隊末節31分近半。

▲SGA末節大爆發，幫助雷霆逆轉搶下關鍵一勝。（圖／達志影像／美聯社）

倒數3分鐘，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）突破得手讓溜馬取得4分領先，SGA馬上回敬一記三分，下一回合又命中後撤跳投反超，隨後再拿下球隊最後7分中的6分，主宰勝負走向。

SGA賽後坦言，「1比3跟2比2回主場，是完全不同的局面。我們帶著絕望感打完比賽，這就是我們能贏下來的原因。」他強調這樣的心態必須延續，「我們得在G5、G6，甚至未來每一戰都維持這樣的狀態。」

雷霆本場共有4人得分上雙，二當家威廉斯（Jalen Williams）27分、卡魯索（Alex Caruso）20分、霍姆格倫（Chet Holmgren）14分、15籃板雙十演出，SGA則證明了自己新科年度MVP的身手。

▲雷霆系列賽追成2比2，G5將回到主場再戰溜馬。（圖／達志影像／美聯社）