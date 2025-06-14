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大谷預定下一次Live BP投3局！羅伯斯：時間未定、兩局就達標

▲▼ 大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）13日（台灣時間14日）在主場對巨人之役賽前受訪時，談到大谷翔平的下一次Live BP（投打實戰練習）安排。

大谷日前於10日（台灣時間11日）對教士隊比賽前進行了術後第3次Live BP，這也是他自2023年9月右肘手術以來最長的一次，模擬投3局、共44球，送出6次三振、僅被擊出1安打，展現壓制力，當時對決的小聯盟球員之一包括台將柯敬賢。

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今天賽前練習，大谷進行最長約50公尺的傳接球，最後以約25公尺距離變化球在內的多種球路，雖然是在平地，但仍全力練投。

羅伯斯表示，「他下次什麼時候登板還不確定，可能還是投3局，但具體時間未定。」

「可以確定的是，那不會是正式比賽登板，而是模擬實戰。目前為止，我認為連日期也還沒確定。」他強調，我不會設下明確的門檻，「如果能投兩局就已經很夠了。只要翔平能回到投手丘，對球隊就是正面助力。」

「不過，我們必須遵循階段性的調整節奏，不能操之過急。他最終會以什麼形式重返投手丘，目前還無法下定論，我們會確保他是在完全安心、準備妥當的情況下再出發。」羅伯斯說。

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯道奇隊訓練進度MLB

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