快訊／哈利伯頓連續助攻＋拉桿上籃　溜馬G4半場3分領先雷霆

記者游郁香／綜合報導

溜馬帶著2勝1敗的優勢，今（14）日繼續在主場迎來總冠軍賽G4，首節一度拉開9分領先，但很快被雷霆扳平，兩隊次節激烈拉鋸，兩位長人托平（Obi Toppin）、哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）還爆發衝突，印第安納靠著一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上半場末段回穩連送助攻，並連續拉桿上籃得手，包括一記三分打，上半場結束要回60比57、3分領先。

兩隊首節命中率都高達55%，溜馬一度拉開24比15、9分差距，但雷霆很快回敬一波9比0反擊扳平比數，雷霆靠著二當家威廉斯（Jalen Williams）在此節終了前補籃得手，將比分追到34比35，這是印第安納此系列賽首度在第1節打完領先。

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▲溜馬一哥哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬首節11個進球有9個來自助攻，團隊單節命中4顆三分，東區冠軍賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）單節包辦10分，雷霆二哥威廉斯則砍下12分，卡魯索（Alex Caruso）也從板凳挹注7分，他在一次防守過程中拍打了印城一哥哈利伯頓的背部卻逃過犯規吹判，引爆巨大噓聲。

雷霆次節不斷挑戰籃框超前了比數，上半場還剩5分46秒，溜馬一哥哈利伯頓掉球，卡魯索抄截後跑快攻，被跟不上速度的托平撞開，雷霆禁區硬漢哈爾特斯泰立刻跳出來維護隊友，與托平發生衝突，兩人互相推擠，場面一度火爆。

Pacers and Thunder getting chippy. ????



pic.twitter.com/vobmG8kzLh — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 14, 2025

裁判審視重播畫面後，將托平的犯規升級為1級惡意犯規，他與哈爾特斯泰還各領到1次技術犯規。溜馬被打出一波7比0攻勢，陷入45比51、6分落後，連續出現失誤的哈利伯頓隨後回穩，分別助攻內史密斯（Aaron Nesmith）和西亞卡姆，他個人也在上半場最後1分07秒連續拉桿上籃得分，包括一記三分打，在前3戰0罰球後，G4終於站上罰球線，幫助印第安納要回60比57、3分領先。

溜馬上半場以西亞卡姆攻下14分最高；哈利伯頓貢獻8分、5助攻。雷霆二哥威廉斯砍下16分；一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則有12分進帳。