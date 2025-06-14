為了斯金斯拚了！法利法神接力守本壘　海盜2比1退小熊

▲法利法（Isiah Kiner-Falefa）展現優秀守備助王牌斯金斯（Paul Skenes）力保不失。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜今（台灣時間14日）客場出擊芝加哥小熊，在瑞格利球場這場充滿張力的投手戰中，海盜靠著游擊手法利法（Isiah Kiner-Falefa）5局下半一記精彩接力守備擋下關鍵失分，極其優秀的防守美技也讓王牌先發斯金斯（Paul Skenes）賽後直呼「真的太棒了！」海盜最終2比1擊退小熊，喜迎客場勝。

Oneil Cruz IKF Henry Davis Got him pic.twitter.com/hzdlrMWr7t [廣告]請繼續往下閱讀... June 13, 2025

比賽來到5局下半，雙方仍陷入0比0僵局，海盜先發斯金斯2出局後先是保送小熊強打哈普（Ian Happ），隨後塔克（Kyle Tucker）擊出一支左中外野牆邊的二壘安打，小熊三壘教練毫不猶豫指示，示意哈普直衝本壘。然而克魯茲（Oneil Cruz）從外野傳出彈跳球給法利法，後者再以一記精準彈跳回傳讓捕手戴維斯（Henry Davis）完成觸殺，驚險結束半局。

「那一球太關鍵了，」斯金斯賽後興奮表示，「尤其是在那個比賽時刻，真的太棒了。」

海盜總教練凱利（Don Kelly）也高度讚賞此次守備配合，「這兩個人配合得完美，傳出一記彈跳準確球回本壘，實在太不可思議了。」

法利法本人則透露，這一記傳球是他有意設計的，「我知道草皮是濕的，所以我想給捕手一個接球的機會，我知道球會彈得比較遠，所以我就是想把球往下丟，讓傳球成功，不是每個人都在那一球上有很好的表現。」

這次關鍵守備幫助斯金斯完成先發5局無失分的優秀表現，也是個人連續7場先發失一分或更少的驚人成就，也再度鞏固其賽揚競爭地位。「那是斯金斯的責任，」法利法提到斯金斯競爭賽揚時如此說道。

「我真的、真的、真的希望他今年能贏得賽揚獎，如果他拿不到勝投，就必須靠壓低防禦率、WHIP值，所有數據都得漂亮才有機會，如果我們打不出分數，就要確保他不失分，那是我們該做的，我只是想為他完成那次守備。」

打擊方面，法利法此役也有貢獻，他先是在8局上半短打推進跑者，幫助克魯茲擊出帶有打點的野手選擇，延長10局上半，法利法再擊出高飛犧牲打助隊超前，幫助海盜最終就以2比1擊退小熊，收下勝利。

「我們還有很長的路要走，」法利法最後總結，「每天持續努力，還在重新適應游擊守位，所以只要有那種能發揮的比賽，就要靠著這股氣勢繼續下去，我會在場上盡全力表現，我相信會越來越好。」