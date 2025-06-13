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韓職樂天外野手「吐血」牽制球砸中身體！檢查結果出爐

▲▼樂天巨人張斗成。（圖／翻攝自Instagram／duseong_jang7）

▲樂天巨人張斗成。（圖／翻攝自Instagram／duseong_jang7）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒傳出令人震驚的傷病消息，樂天巨人外野手張斗成在與KT巫師交手時，10局上盜壘過程中不慎遭牽制球擊中右側身體，賽後更出現「吐血」症狀，經送醫檢查後證實為「肺部挫傷導致出血」，將住院觀察4至5日。

張斗成當時在延長10局上半選到保送後成功盜上二壘，但隨即痛苦倒地，由訓練員緊急進場協助，還被目擊以毛巾掩面，畫面令人擔憂。根據慢動作回放，他並未被球擊中頭部，但疑似在躲避KT終結者朴英賢牽制球時遭擊中右側身體，臟器受傷。

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根據樂天球團今（13）日公布的最新檢查結果，張斗成因右側胸部遭球擊中後導致肺部挫傷與內部出血，將於水原華宏醫院住院觀察數日後返隊，目前已被從一軍註銷，暫時無法出賽。

張斗成本季因黃誠彬受傷而扛起中外野重任，近況火燙，12日對KT一役單場5打數3安打、3打點，攻守俱佳，連教頭金泰亨都盛讚「不是曇花一現」，如今卻因這起意外重挫戰力，令本就傷兵滿營的樂天再添壞消息。

關鍵字： 韓國職棒KBO樂天巨人張斗成

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