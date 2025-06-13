ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

▲ ITZY強勢登場！中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題日再迎重量級卡司 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟年度K歌主題日盛事「Channel B vol.2」火熱回歸，繼公布韓流經典男團SUPER JUNIOR-D&E擔任8月3日活動嘉賓後，今日驚喜再加碼——宣布超人氣五人女團 ITZY 將於8月2日（週六）率先登場，為活動揭開華麗序幕！

國際人氣女團 ITZY，首度唱進臺北大巨蛋

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以自信魅力與爆發力舞台著稱的 ITZY，自2019年以出道曲〈DALLA DALLA〉橫空出世以來，MV創下YouTube 24小時破千萬觀看的驚人成績，並接連拿下多項音樂榜冠軍。不愧是K-POP表演女王，舞台表現力驚人，擁有龐大的全球粉絲群。從〈ICY〉、〈WANNABE〉到〈SNEAKERS〉、〈CAKE〉、〈UNTOUCHABLE〉、〈GOLD〉等多首代表作熱播不斷，近期更成功完成第二次世界巡演，展現驚人國際影響力。

6月9日ITZY以迷你專輯《Girls Will Be Girls》回歸，MV透過復古場景與神祕氛圍，展現充滿自信的能量，視覺風格強烈、節奏明快，受到粉絲熱烈好評。本次「Channel B vol.2」將成為ITZY全新作品在台首演的亮相舞台，結合特製舞台設計與燈光視效，打造感官震撼的現場演出，也是MIDZY們不容錯過的演出！

8月2日 ITZY擔任中信兄弟K歌主題日開球嘉賓

ITZY也將於8月2日擔任賽前開球嘉賓，這將是她們首度踏上臺北大巨蛋棒球場，以象徵性的開球儀式，為中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題日正式揭開序幕，為賽事增添最亮眼的焦點。邀請 MIDZY 與中信兄弟的球迷朋友們，一同進場共襄盛舉，感受ITZY的魅力與球場的熱血瞬間！

本次球團也將推出中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題套票，凡購買8/1(五)、8/2(六)、8/3(日)三日主題套票即有機會獲得ITZY簽名球衣！更多活動內容資訊請持續鎖定中信兄弟官方社群平台，歡迎大家一同參與這場屬於夏天的音樂與棒球派對——Channel B vol.2！