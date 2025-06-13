還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

▲唐西奇的體態時常遭到質疑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Dončić）季中轉戰湖人，外界對他的體態控管始終充滿討論，洛城傳奇魔術強森（Magic Johnson）近日在節目《First Take》中語氣嚴厲地點出，唐西奇若想成為湖人招牌，必須明白他不再身處達拉斯，並強調湖人對超級球星的標準從未降低。

「唐西奇要明白，這裡不是達拉斯。」魔術強森語氣凝重地表示，「你看看布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、詹姆斯（LeBron James），他們都曾強勢率領湖人奪冠，我們要的是領袖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界批評唐西奇季後賽體能狀況不佳，甚至間接導致湖人首輪即遭灰狼淘汰，魔術強森直言，「作為一名超級球星，不該讓別人提醒你要保持身材，那應該是你本來就該注意的事。」他補充，2025年夏天對湖人至關重要，球隊應以總冠軍為目標檢視一切安排。

儘管唐西奇在湖人首季仍有亮眼時刻，但團隊在季後賽僅撐5場即遭淘汰，無法收穫金盃，也引來質疑他能否扛起湖人下一個世代。

▲唐西奇日前現身皇馬主場，身形變得相當精壯。（圖／翻攝自X／Real Madrid Basket）

唐西奇在休賽季已開始積極健身，並有多張訓練照釋出，不過，是否能維持體態，仍需等到2025-26季前集訓展開才能見真章。