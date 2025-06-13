千賀好投奪第7勝登防禦率王　卻拉傷右腿進傷兵名單

Kodai Senga is coming out of the game with the trainer after appearing to injure himself completing a putout at first pic.twitter.com/b1NPkEJAqM — SNY (@SNYtv) June 12, 2025

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會今（13日，台灣時間）主場以4比3險勝華盛頓國民，完成系列賽橫掃，收下6連勝。不過，主戰投手千賀滉大卻在比賽中右腿拉傷，提前退場，總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後證實，千賀將被放入15天傷兵名單，對球隊而言是一大打擊。

此役千賀主投5.1局僅被敲出1支安打，無失分，送出7次三振，摘下本季第7勝（3敗），防禦率進一步降至1.47，躍升全聯盟最佳。

他也朝著生涯第2次入選明星賽邁進。然而在6局上處理CJ・艾布蘭斯的一壘滾地球時，於補位接捕高彈傳球時拉傷右腿，隨即退場。

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門多薩表示，目前尚未確定傷勢程度，但千賀將確定進入傷兵名單，「我們會持續觀察他的恢復情況，希望只是短期的調整。」

千賀此戰主投5.1局僅被敲1安打、無失分，奪下本季第7勝（3敗），不過他在6局上半一出局後處理艾布蘭斯（CJ Abrams）的一壘滾地球時，在補位接捕一壘手阿隆索（Pete Alonso）高彈的傳球時扭傷右腿。傷勢目前尚未有進一步診斷，但確定無法避免進入傷兵名單。

傳球失誤間接導致千賀受傷的阿隆索也在賽後懊悔表示，「我感覺很糟，本來想做出最好的傳球，但結果並不理想。」

千賀上季因右肩不適錯過開季，復出後又拉傷左小腿，季後賽帶傷出賽3場（含2場先發），防禦率高達12.60。今年原本健康回歸，如今再度受傷，為本季增添變數。 大都會此戰由麥克尼爾（Jeff McNeil）擊出三分砲，尼莫（Brandon Nimmo）補上一發陽春彈，成功支援千賀；終場由第5任投手迪亞茲（Edwin Díaz）守下勝果，奪個人本季第15次救援成功。

大都會雖奪勝續寫佳績，但千賀的傷勢仍為團隊投下陰影，全隊也只能期盼他無大礙、儘快重返先發輪值。