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劉俊豪險蹲捕救援　還原當時驚險一幕：滿緊張的

▲江國豪、劉俊豪 。（圖／富邦悍將）

▲劉俊豪 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將日前比賽捕手人力吃緊，場邊一度上演驚險情節——內野手劉俊豪差點臨時下場蹲捕「救援」，成為話題。他直言當時滿緊張，也希望捕手不要受傷。

劉俊豪還原當下狀況，「當時是阿德（張進德）代打豊暐，結果突然受傷，由培峰代跑，我那時就在裡面牛棚幫忙接球，有說後面沒有（捕手）可以換，準備一下。」

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劉俊豪擔任捕手要追溯到國中時期。今年春訓期間，教練團鼓勵他多練一個位置增加上場機會，他說，「但還是以內野為主啦，有時間才會去接一下。」捕手技巧方面，也有請教豊暐和魏全。」

未料突發狀況真的接踵而至，戴培峰在上場後遭到自打球擊中胸口，痛倒在地，場邊一片驚呼。劉俊豪當時一度心想「完蛋」，直言真的有點緊張，但他隨後笑說，「有想過上場接接看，畢竟之前也沒接過。」

事實上，劉俊豪透露，春訓只接過發球機的球，前陣子在洲際才第一次接到投手的球，「那時是保羅，真的滿難接的。」
儘管做好準備，他仍盼不要用到自己，看到戴培峰留在場上時，也鬆了一口氣，「還是希望捕手不要受傷。」

回到個人表現，劉俊豪強調，自己目標是把握每一次上場機會，「搶下位置的企圖心要多一點。」

關鍵字： 棒球劉俊豪富邦悍將全壘打紀錄中職

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