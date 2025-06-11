張乙安關鍵清壘打助新北逆轉勝　玉山盃四強戰硬碰A組霸主桃園市

▲玉山盃新北市。（圖／中華棒協提供）



記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃11日敗部賽，新北市在2局下靠隊長張乙安的清壘安打引領猛攻，單局灌進6分奠定勝基，最終以7比3擊敗嘉義縣，晉級四強，將對上A組冠軍桃園市。

穀保家商主力選手因剛參與王貞治盃奪冠，無法重複報名玉山盃，因此此次加入鶯歌工商聯隊組成最佳戰力。雖在預賽倒數第二戰敗給台中市而落入敗部，但本場比賽將士用命，成功再度叩關四強。

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先發投手楊辰浩在首局遇亂流，投出2次保送並被敲2安失1分，陷入落後。2局下新北市展開反攻，帕蘇拉塔基斯利尼安獲保送上壘，范振哲靠野手選擇上壘，杜翊澤、鄧羽翔接連掃出安打；隨後兩次保送再加上張乙安清壘二壘安打連續得分，帕蘇拉塔基斯利尼安也補上安打，單局猛攻6分。5局下再添1分保險分，採投手車輪戰戰術，直到7局上才被對手攻下2分。

新北市總教練林力偉表示：「投手這邊比較不用擔心。雖然部分主力不在，但本次以高一、高二選手以及鶯歌工商主力應戰，前幾場表現略顯低迷，今天靠著適時安打帶動士氣，我相信狀態會愈來愈好。有時候就差那麼一點火花，就能點燃全隊的火力。」

談到張乙安的清壘安打，林力偉坦言：「他前幾場打得其實很扎實，只是運氣不好被接殺。首戰還因觸身球稍作休息，這場表現很關鍵，希望他在四強戰能完全發揮。他是我們打線的重要支柱，調度上會以讓他專心打擊為主。如果比賽有機會贏球，也可能會讓他上場關門收尾。」