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郭泓志挺陳傑憲！談網路霸凌憶當年亞運失利「家裡被蛋洗」

▲▼ 郭泓志董事基金會 。（圖／記者王真魚攝）

▲郭泓志自爆被蛋砸！霸凌經歷公開挺陳傑憲：他抗壓沒問題 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

前旅美左投郭泓志今天受邀擔任「停止網路霸凌」推廣大使，分享他過往在運動生涯中所面臨的挑戰，並以親身經歷鼓勵年輕世代勇敢面對批評與負面情緒。

郭泓志坦言，職業生涯曾歷經多次開刀與傷痛，不僅身體上必須克服難關，心理上更面臨不少壓力。談到2002年釜山亞運的那場比賽，他回憶當年因一次四壞球保送讓外界批評聲浪四起，甚至連家中都遭人丟擲雞蛋。

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「是真的有被丟雞蛋，」他隨即開玩笑說，「但我把它拿來煎蛋，現在被丟，我應該接得住了」

儘管面對外界冷嘲熱諷，郭泓志強調，家人與朋友的支持始終是他撐下去的動力，「家人會擔心你，朋友和隊友的鼓勵，都能給你很大的勇氣，讓你知道自己不是孤單一人。」

他也呼籲，當人陷入低潮，不要讓情緒吞噬自己，更不該用傷人的語言發洩，「一句鼓勵的話，可能就改變一個人的心態。」他強調，表現不如預期時，更應該主動與身邊人對話、釋放善意，不要把自己關在封閉世界中，認為自己是失敗者。

郭泓志認為，即便是一個小小舉動，也可能對他人帶來極大幫助。他也提醒大家，不要小看自己的力量，也不要輕視語言的影響。

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

談及現今網路生態，他坦言，酸民並未減少，反而因科技普及變得更容易接觸。「網路的力量真的很大，」他表示，自己有三個小孩，長子正值國中，也常接觸網路內容，因此他更注重親子間的陪伴與互動，包括假日陪他打網球、培養興趣，透過良性的對話建立信任感。

面對近期「台灣隊長」陳傑憲接連因台語用語與赴美開球活動（稍早已宣布不會開球）受到網路討論，郭泓志認為，陳傑憲應該能夠妥善處理外界壓力，「他的情緒掌控能力很好，我相信他能應對這些事情，大家不用過度擔心。」

郭泓志隨即幽默提及，「真的要有人幫忙開球的話，我去年也幫道奇開過球啊……雖然也挖了地瓜，沒丟得多好啦！」一句話逗笑現場。

郭泓志也認為，在遭遇批評或霸凌時，擁有幽默感是重要的心態調節方式。他進一步分享自己如何在球員時期排解壓力，「我會看啦啦隊跳舞，或在賽前熱身時提振自己士氣，希望能多留在球場上一點時間。」他強調，自我調適與保持熱情，是職業運動員長期奮戰不可或缺的一環。

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