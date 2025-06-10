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大谷翔平連6戰安打　道奇延長賽8比7氣走教士

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊10日（台灣時間）作客教士，兩隊激戰至延長10局，道奇靠著帕黑斯（Andy Pages）的致勝安打超前比分，最終以8比7險勝，穩住國聯西區龍頭位置。大谷翔平則連續6場比賽敲出安打，5打數1安打，跑回1分。

大谷翔平在1局上就掃出本季第11支二壘安打，替道奇展開攻勢。接著弗里曼（Freddie Freeman）也擊出二壘安打送回1分，赫南德茲（Teoscar Hernández）藉對方一壘手失誤上壘，推進弗里曼至三壘，史密斯（Will Smith）再以高飛犧牲打送回1分，道奇率先取得2比0領先。

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教士隊則在1局下馬上反攻，塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）、阿瑞茲（Luis Arraez）、馬查多（Manny Machado）連續安打追回1分，接著梅里爾（Jackson Merrill）靠高飛犧牲打扳平比數。2局下，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與馬查多連續獲得保送，攻佔一、三壘，馬查多隨後盜壘並造成捕手傳球失誤，柯朗沃斯趁機衝回本壘，完成超前。

道奇在3局上再度攻破教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta），貝茲（Mookie Betts）、弗里曼連續安打，赫南德茲以高飛犧牲打追平比分，史密斯再轟出兩分砲，助隊以5比3超前。

但教士在3局下迅速反擊，韋德（Tyler Wade）擊出清壘三壘打，一口氣進帳3分，再度以6比5反超。

5局上，教士日籍左投松井裕樹接替登板，金慧成適時安打幫助道奇追平為6比6。不過面對大谷翔平時，松井讓他擊出一壘滾地球，成功化解危機。

8局上，教士投手莫雷洪（Adrian Morejon）在一出局時登板，先三振代打金慧成的E.赫南德茲（Enrique Hernández），隨後讓大谷敲出投手前滾地球，但出現傳球失誤，大谷趁機攻上二壘。教士選擇故意保送貝茲，隨後三振弗里曼，再次化解失分危機。

雙方6比6進入延長賽，10局上帕黑斯敲出二壘安打，艾德曼（Tommy Edman）也擊出安打，幫助道奇追加2分。雖然終結者史考特（Tanner Scott）在10局下被攻下1分，但隨後穩住陣腳，助道奇以8比7驚險收下勝利。

大谷翔平本場擔任先發第1棒、指定打擊，交出5打數1安打、1次保送的成績，已連續6場比賽擊出安打，但也追平本季個人最長的「7場未開轟」紀錄。

關鍵字： 大谷翔平道奇教士激戰安打

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