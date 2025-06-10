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曾轟497英尺滿貫砲！紅襪頂級新秀大聯盟初登場　教頭道出期待

▲安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪隊今（10）日正式宣布將百大新秀排名第1的安東尼（Roman Anthony）升上全聯盟，他在主場對戰光芒系列賽首戰中，以先發右外野、第五棒身份登場，迎接大聯盟初登場。

安東尼將接替受傷的外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu），後者因左腹斜肌拉傷被放入10天傷兵名單；一壘手暨指定打擊諾達（Ryan Noda）則被指定讓渡（DFA）。

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首次踏上芬威球場的他難掩興奮心情，受訪時坦言：「我只想盡我所能幫助球隊贏球。雖然是同樣的比賽，但我還沒有真正參與過這種層級。今晚是第一次，真的很興奮。現在更多的是一種相信自己準備好了的感覺，走上場、享受比賽、和這些傢伙一起拚戰，幫助球隊。」

安東尼近幾週在小聯盟火力全開，上週六他轟出一發Statcast預測497英尺的滿貫砲，引爆球迷對升上大聯盟的呼聲。他本季在3A出賽212打數，打擊率.288，上壘率.423，長打率.491，共敲出10轟、29分打點，攻守俱佳。

他表示，自己早已為這一天做準備：「當我在3A的時候，每天都試著在所有方面進步，這樣當我升上來時，會更加準備充分。現在來到這裡，我的目標依然一樣：持續進步，向這些曾經站在我這個位置的前輩學習，靠著隊友，享受比賽並幫助球隊贏球。」

安東尼本季在3A守遍三個外野位置，不過紅襪外野陣容已有金手套等級的杜蘭（Jarren Duran）與多功能守備手拉斐拉（Ceddanne Rafaela）。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說：「我們會討論他的守位安排，但今天讓他守右外野很合理。杜蘭在左外野對綠牆的掌握很出色，拉斐拉是中外野最頂級的防守者。」

柯拉也稱讚安東尼的擊球能力與選球眼：「不只影片精彩，他的進攻數據也令人印象深刻。我們早就知道他控制好球帶的能力，也知道他打得有多紮實。」

雖然球迷對安東尼寄予厚望，但柯拉強調這名年輕人仍有空間成長：「我認為他還不是最終型態，就像馬塞洛（Marcelo Mayer）、坎貝爾（Kristian Campbell）或阿布瑞尤一樣。我們了解這過程不簡單，這轉換不如想像中輕鬆。但他是一位好球員，我們知道這一點。」

安東尼出身南佛州的瑪喬麗・史東曼・道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School），2022年選秀以第79順位被紅襪選進。他在2023年球季末升上2A，展現出極罕見的晉升速度，如今將在大聯盟的最高殿堂迎接下一階段挑戰。

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