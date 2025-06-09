對桃園強投適應速球！玉山盃台東縣楊益代打立大功：早就準備好了

▲玉山盃台東縣楊益代打建功。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

台東縣9日在玉山盃敗部賽事中與高雄市激戰至延長賽，最終驚險逆轉勝出保住晉級希望，其中8局下關鍵時刻，代打上場的楊益擊出追平分安打，成為比賽轉折的關鍵人物。

面對高雄市速球最快達148公里的強投蘇嵐鴻，楊益臨危受命，成功敲出兩分打點安打。他賽後表示：「打出去安打就能2分回來，可以追平讓球隊續命。」雖然前幾場表現不如預期，但這場他抱持著強烈的代打建功企圖心。

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楊益也感謝教練的信任，「對平鎮的強度有拉上來，會比較習慣這麼快的球速。」他透露自己早早就準備好上場機會，「看到隊友失誤，可能有機會輪到我，我就戴好打擊手套，也跑去揮棒，已經準備好了。」來自仁和國中的楊益，對比賽場地桃園青埔棒球場相當熟悉，他笑說這裡可說是他的「幸運地」。

台東縣總教練陳峰岳賽後也大讚楊益的表現：「他的打席很關鍵，雖然前面表現不好，但這次全力攻擊直球，球棒握短一點，加快揮棒速度，畢竟對手是蘇嵐鴻，球速真的比較快。」

談到球隊整體面對速球投手的適應，陳峰岳補充：「昨天對桃園市也打過接近150公里的速球，雖然輸球，但也鼓勵球員，透過比賽逐步適應這種強度，也能為之後的賽事做準備。」經過調整後，球員們今天面對蘇嵐鴻的表現可圈可點，展現出不容小覷的韌性。