青少棒選拔賽新北市奪冠　U15中華隊培訓隊名單出爐

▲華南盃青少棒新北市奪冠，個人獎頒獎典禮。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

華南盃青少棒賽8日進行冠軍戰，新北市以4比3擊敗台北市，陳瑞鑫猛打賞獲選最有價值球員，取得U15中華隊組訓權，將出征亞洲盃。

新北市2局上發動攻勢，林冠宇掃出安打帶動士氣，隨後兩保送推進，陳瑞鑫關鍵2打點安打。4局上溫以恩保送後，陳泊佑、陳瑞鑫接連建功，李翊瑋補上安打，擴大至4比0。北市4局下追回1分，6局上由郭宇恩、鄭文哲連續二壘安打開路，黃子齊適時安打追加2分，新北市仍以1分差獲勝。

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新北市黃承勳中繼2局，被敲3安打，失2分奪勝投，徐毅超後援1.1局，被敲4安打無失分守住勝利。

賽後選訓委員回選出U15中華隊培訓名單，新北市5名、臺北市4名、桃園市3名、臺中市2名、高雄市2名、臺東縣2名、屏東縣1名、宜蘭縣1名。

個人獎名單：

打擊獎：臺北市 官上竣（0.571）

打點獎：臺北市 黃子齊（13打點）

全壘打獎：臺北市 黃子齊 2轟

投手獎：新北市 李翊瑋（8局 防禦率0

最有價值球員：新北市 陳瑞鑫

教練獎：新北市 邱耀宇

U15中華培訓隊名單：

執行教練： 邱耀宇 (新北市)

教練：（2 名） 楊敏鴻 (新北市) 、劉劭威 (新北市)