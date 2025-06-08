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點名SGA是雷霆G1戰犯　3屆最佳第6人：想用出手找節奏

▲▼3屆年度最佳第六人威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯點名吉爾吉斯-亞歷山大是G1戰犯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆在總冠軍賽G1遭溜馬逆轉，儘管一度領先達15分，但最終仍以110比111飲恨。3屆年度最佳第六人威廉斯（Lou Williams）點名球隊一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的表現「適得其反」，是吞敗的主因。

在《FanDuel》節目《Run It Back》中，威廉斯表示，「這場我得說是SGA的責任，我覺得他讓球停滯了，可能是想壓過緊張情緒，用出手找節奏，結果反而拖垮球隊。」

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威廉斯補充，雷霆本季之所以成功，是仰賴球的流動與團隊配合，但首戰明顯改變風格，「SGA首節就出手10次，全場投了30球，在這種高強度比賽裡，過度侵略反而壓縮其他人的節奏與空間。」

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾吉斯-亞歷山大此戰出手數是全場所有球員最多的30次。（圖／達志影像／美聯社）

SGA此役出手30次，遠超排行第2威廉斯（Jalen Williams）的19次，雖然上半場因此受惠，幫助球隊在半場建立12分領先，但雷霆第4節攻勢遲滯，最終遭哈利伯頓（Tyrese Haliburton）0.3秒中距離跳投準絕殺。

儘管如此，雷霆主帥戴諾特（Mark Daigneault）並未針對SGA表現做出批評，反而強調是全隊皆未打出最佳狀態。值得注意的是，戴諾特今（8）日暗示球隊G2可能再度調整先發陣容，尋求反彈契機。

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆威廉斯

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