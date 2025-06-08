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對山本由伸吞2K　紅雀美日混血努特巴爾苦笑：寧可當日本隊隊友

▲努特巴爾（Lars Nootbaar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲努特巴爾（Lars Nootbaar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒聖路易紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）8日（台灣時間）與洛杉磯道奇投手山本由伸迎來大聯盟初次對決，雖在三打席中敲出一支安打，但也吞下兩次三振。他賽後坦言：「比起成為對手，我更喜歡和他當日本代表隊隊友。」

這場比賽為兩人自2023年世界棒球經典賽（WBC）共同披上日本武士隊戰袍以來，首次在美職賽場正面交鋒。努特巴爾第一打席面對山本的精準變化球，遭到空振三振；第二打席在滿壘壓力下連續揮空，再次吞K，氣得將頭盔摔地。

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他苦笑回憶，「第三打席上場時，我只想著不要變成『對上大谷和山本共6打席6三振』，所以完全改變策略，只求能碰到球。」結果如願敲出左外野安打，成功延續攻勢。他幽默表示：「雖然只是擦棒安打，但還好能穿出去。不過，老實說我還是比較喜歡跟他當隊友啦！」

山本此役投出6局無失分、9次三振的壓制表現，讓努特巴爾也不禁讚嘆他的指叉球（splitter）表現極致，「他的球完全往低角度走，毫無浮球問題，看起來就像直球一樣，出棒後才急劇下墜。連阿瑞納多（Nolan Arenado）都說『這只能脫帽致敬』，果然成為頂尖投手是有原因的。」山本由伸笑說：「一直很期待這場對決，終於在大聯盟碰上了。」

這場比賽是山本連續第6場以五天間隔先發，他表示：「這次比上一次表現更理想，上次（對洋基）指叉球控不好，今天做了調整，有效果。」

儘管奮力投出無失分內容，但山本仍無緣勝投，對此他也展現成熟態度：「這就是棒球的一部分。」

關鍵字： 棒球對決大聯盟日本隊友初次對決

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