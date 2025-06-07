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陳晨威10局追平、成晉再見安！桃猿7比6台鋼取得3連勝

▲▼ 林智平 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林智平 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿主場續戰台鋼雄鷹，魔鷹首局就開轟，近3戰2轟，本季第13支全壘打出爐，穩坐全聯盟全壘打榜首。林泓育7局代打扛3分砲，率隊超前，不過9局上，陳柏豪救援放火，保送連發搞砸球隊領先，目前5比5戰平，兩隊戰線拉至延長賽。高聖恩10局上擊出高飛犧牲打，攻下超前分，不過下半局陳晨威適時安打，又扳平比數，成晉敲再見安，7比6勝出。

桃猿由黃子鵬先發，首次與捕手毛英傑搭配。首局被曾子祐擊出安打，2出局後對決魔鷹被擊出全壘打。

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台鋼則推出艾速特應戰，林智平回敬2分砲扳平戰局，也是他本季首轟。值得一提的是，林智平去年僅敲出一支全壘打，對手同樣是艾速特。

4局上，藍寅倫、林家鋐串連安打，陳致嘉適時高飛犧牲打，攻下超前分。

黃子鵬此戰主投6局被敲9安，包括1轟，另有1保送、3次三振，失掉3分責失。莊昕諺7局接手，僅用4球讓對手三上三下。

艾速特前6局投完僅在首局挨轟丟分，不過7局續投時，面對代打的林泓育，被扛一發3分彈，也讓桃猿逆轉比數，以5比3領先。台鋼決定換投，許育銘登板，及時止住傷害。

朱承洋8局接手持續壓制台鋼，9局上，陳柏豪關門，接連被敲3安，瞬間形成滿壘局面，面對曾子祐又投出保送，奉送1分，吳念庭擊出游擊飛球遭馬傑森沒收，下一棒王柏融選到保送，擠回關鍵1分，追平比數，猿隊喊出暫停，陳冠宇接手，成功拆彈，讓魔鷹擊出雙殺打。

9局下，台鋼推出守護者林詩翔，連飆3K，凍結比數，雙方進入延長賽。

10局上突破僵局二壘有人，郭阜林因二壘失誤上壘，跑者推進到三壘，高聖恩高飛犧牲打攻下超前分。張誠恩10局下登板關門，2出局三壘有人遭陳晨威擊出追平安，成晉再見安。

樂天桃猿本周末迎接動紫趴，票房開出紅盤，今日進場人數達12,111人，創下本季桃園主場單場最高觀眾數，也是球季以來第3場破萬人次進場的賽事。

前兩場破萬，分別為4月19日對統一獅的比賽，當日湧入12,024人；以及5月3日與味全龍之戰，共有10,058人進場。

▲▼ 林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

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