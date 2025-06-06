江坤宇2局觸身球退場　球團回報：待消腫赴醫檢查

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟江坤宇2局因觸身球退場，被擊中左手臂沒有護具的地方，球團回報，稍早已經進行冰敷治療，等待消腫後，會由防護團隊陪同赴醫進一步檢查。

兄弟今天面對富邦悍將，首局就展現強勢進攻，開賽即打出一波猛攻。張志豪率先掃出二壘安打，隨後江坤宇適時敲安，助球隊先馳得點。接著陳俊秀補上一支二壘長打，攻佔二、三壘，捕手發生捕逸再送1分，黃韋盛高飛犧牲打添1分，兄弟首局攻下3分。

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2局上，悍將守備亂了套，兄弟把握機會再開啟大局。高宇杰敲安上壘後，宋晟睿擊出一壘方向滾地球，守備一度陷入混亂。范國宸接球後先看向二壘無望抓到跑者，回頭傳一壘時，雖然二壘手劉俊豪已補位到一壘，投手也跟防，但傳球瞬間，劉俊豪卻蹲下閃避，導致沒人接到球。

高宇杰趁亂衝上三壘，宋晟睿也驚險上壘，這一打席被記為內野安打加一次守備失誤。

這次混亂讓力亞士陷入更大亂流，接連被張志豪擊出安打失2分，又對江坤宇投出觸身球，隨後保送陳俊秀形成滿壘。更糟的是，他在滿壘時發生投手犯規，免費送1分，緊接著詹子賢適時安打再添2分打點。兄弟單局灌進5分，前兩局就攻下8分大幅領先。

3局下，悍將終於突破對方防線，靠王正棠安打追回1分，打破鴨蛋。

力亞士在3至4局回穩，讓對手6上6下，但5局再度失控。面對詹子賢與岳東華連續被敲安，又保送黃韋盛，形成無人出局滿壘危機。教練團決定將他換下，由林栚呈接手。雖然先三振首名打者，但接著被宋晟睿敲安失2分。好在後續成功解決張志豪與張仁瑋，才止住失血。不過兄弟6局打完10比1領先。