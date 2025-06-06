連2天打滿70分鐘！周天成逆轉拍落世界第4李詩灃　晉印尼賽4強

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級1000系列印尼羽球公開賽今（6）日進行8強賽，台灣本站「最後希望」一哥周天成交手世界第4中國好手李詩灃，雖以14比21讓出首局，但小天展現韌性，以21比13、21比17連趕2局上演逆轉秀，最終在耗費70分鐘後，以總局數2比1挺進男單4強。

世界第7的周天成曾在2019年勇奪印尼賽男單冠軍，今年賽事他是台灣唯一前進8強的選手，今晚與世界第4強敵李詩灃爭搶4強門票。雙方過去3次交手，小天以1勝2敗略居下風，這一戰開賽，小天在6比6後遇上亂流，連掉了6分，下半局也沒能追上比分，14比21讓出。

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進入第2局，周天成重整旗鼓，開局打出6比2攻勢，儘管隨後被扳成6比6，雙方形成拉鋸，所幸小天在下半局12比11後逐步拉開分差，以20比13取得7個局點，21比13扳回1局。

比賽來到決勝局，周天成越打越順，反倒是小他10歲的李詩灃因體力下滑而失誤連連，小天拉開7比3、4分差，以11比6進入技術暫停，並一路保持領先，局末一度被逼近到17比14、3分差，最終仍以21比17連下2局勝出，成功晉級男單4強。

35歲的周天成依舊維持極佳的體能狀態，他昨日才鏖戰70分鐘拍落法國23歲小將小波波夫（Christo Popov），今日又與李詩灃纏鬥了70分鐘，明日將強碰新科世界球王、泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），力拚決賽資格。