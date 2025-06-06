無法把握對手失誤成敗因！　雷霆主帥：終結能力有待加強

▲雷霆此役無法有效地將溜馬失誤轉為得分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA總冠軍賽G1爆出震撼結果，雷霆在第4節一度領先15分，最終卻遭溜馬以111比110逆轉，溜馬王牌哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在終場前0.3秒命中致勝跳投，讓奧克拉荷馬陣營錯愕不已。雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）賽後直言，無法把握對手失誤進而轉化為得分，是此役最大敗因。

本場比賽是溜馬在本季季後賽第5次完成至少15分落後的逆轉勝，戴諾特坦承對手表現值得尊敬，「溜馬這種不可思議的比賽已經不只一場，他們打得很有韌性，持續命中關鍵球，贏得實至名歸，這場比賽我們有很多需要檢討的地方。」

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雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）對於最後時刻的進攻無奈地說，「一切發生得太快了，我覺得我們防守其實有跟到，他靠右突破後急停投籃，球就進了。我說不上哪裡出了問題，他就是在關鍵時刻進了一個好球。」

▲哈利伯頓命中致勝中距離。（圖／達志影像／美聯社）



身為本季MVP的SGA此役表現不俗，繳出38分、5籃板、3助攻、3抄截，締造NBA總冠軍賽史上，處女秀第3高的得分。今年季後賽至今，他已有12場比賽攻下至少30分，可惜此役無法奪勝，目前系列賽0比1落後。

「總冠軍賽不是搶1場，而是搶4場勝利，他們贏1場，我們也還有3場機會，我們只需要更好地應對後續。」SGA強調。

儘管雷霆本場比賽在失誤控制上以25比7大幅領先，卻未能轉換為勝果，溜馬成為自1977年拓荒者以來，首支在總冠軍賽中發生25次失誤仍贏球的球隊，且其中有19次失誤發生在上半場，為過去25年來季後賽與例行賽的最高紀錄。

▲雷霆總冠軍賽首戰遭逆轉落敗。（圖／達志影像／美聯社）

對此雷霆主帥戴諾特坦言，球隊未能把對手失誤轉化為實質得分是本場敗因，「我們上半場雖然逼出不少失誤，但沒能有效轉換得分，這讓我們沒得到應有的回報。」他進一步說，「我們切入禁區次數很多，但超過50次的出手卻只換得40多分，終結能力還有待加強。」

值得一提的是，這已是雷霆本季季後賽第2次輸掉系列賽首戰，在西區準決賽G1輸給金塊後，雷霆曾在第2戰大勝對手43分。戴諾特表示，球隊會努力複製當時的反彈模式，「他們今天打得很好，值得這場勝利，我們會從這場比賽中吸取教訓，準備迎戰第2戰。」