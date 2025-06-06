就愛戲劇性逆轉？哈利伯頓「只想讓籃球變有趣」　沒想過會輸

記者游郁香／綜合報導

溜馬當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今年季後賽化身「絕殺之王」，連續4輪系列賽都上演「神奇一擊」，包括今（6）日總冠軍賽G1最後0.3秒的中距離準絕殺，他走進球員通道時笑著回應媒體，「我只是喜歡用不同的方式贏球，這讓籃球變得更有趣。」

哈利伯頓在這場驚奇戰役中上場39分鐘，13投6中攻下14分、10籃板、6助攻，外帶1阻攻。儘管得分火力未達他個人的平均，但他再次化身「關鍵先生」，在比賽倒數0.3秒砍進超前比數的中距離，幫助末節一度15分落後的溜馬，最終以1分險勝，贏得隊史自2000年以來首場總冠軍賽勝利。

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▲哈利伯頓準絕殺雷霆後笑說，「這讓籃球變得更有趣。」（圖／達志影像／美聯社）

賽後一名攝影師邊走邊問哈利伯頓：「你是不是就喜歡讓比賽變得戲劇性？」他不改輕鬆語氣笑回，「我只是喜歡用不同方式贏球，這讓籃球變得有趣。」

哈利伯頓在記者會上也強調，團隊的信念從未動搖，「從我上巴士的那一刻、穿上球鞋的那一刻起，我們這支球隊從來沒有懷疑過，說真的。我們上半場那樣打，幾乎就是把球丟給對手……那根本是一場混亂、很醜陋的比賽。但我們整個團隊從來不會認為比賽結束了，從來沒有，那種想法從不會出現在我們腦中。」

這支本季最會在「關鍵時刻翻盤」的球隊再度展現韌性，儘管全場發生多達24次失誤，卻以18記三分彈、46.2%的命中率補足劣勢，全隊此役共6人得分上雙。

▲哈利伯頓表示球隊的信念從未動搖。（圖／達志影像／美聯社）