康佛托破22打席無安打低潮敲勝利打點　羅伯斯：重要轉機

▲康佛托8局下擊出關鍵安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（6）日以6比5逆轉擊敗大都會，系列賽最終以2勝2敗平手作收，本場比賽的勝負分野，出現在8局下由康佛托（Michael Conforto）擊出的關鍵安打，值得一提的是，這是他睽違22打席後才再度敲安。

當時雙方5比5戰平，8局下2出局，一、二壘有人，康佛托面對大都會中繼投手蓋瑞特（Reed Garrett），鎖定第1球的卡特球擊出左外野安打，幫助二壘跑者回壘得分，成為本場勝利打點。

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Michael Conforto delivers against his former team!



The @Dodgers take the lead with a 3-run 8th pic.twitter.com/GIAhzQCJwb — MLB (@MLB) June 5, 2025

康佛托上一次擊出安打得追溯至22打席前，且他本季的得點圈打擊率僅0.057，讓這次的關鍵一擊顯得更難能可貴。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，這支安打對康佛托意義重大，不僅有助於紓解壓力，也有機會成為整季的轉捩點，「如果他能因此獲得自信，接下來就可能會發生好的事情，希望將來回顧時，我們能說這是康佛托的重要轉機。」

羅伯斯也提到終結者史考特（Tanner Scott）在9局面對壓力依然順利守成，雖然2出局後被敲安打，但最終仍無失分拿下近7場出賽以來的首度救援成功，「他的速球仍具威力，從他能頻頻誘使打者揮空就能看出。」

▲史考特奪下本季第11次救援成功。（圖／達志影像／美聯社）

雖然道奇本季對大都會戰績為3勝4敗略居劣勢，但羅伯斯強調能在主場取勝並扳平系列賽，整體表現仍值得肯定，「這不是一個完美的系列賽，也不是照我們劇本走的比賽，但我們拿下了主場勝利，這點必須被看重。」