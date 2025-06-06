運動雲

>

康佛托破22打席無安打低潮敲勝利打點　羅伯斯：重要轉機

▲▼道奇康佛托；史考特。（圖／達志影像／美聯社）

▲康佛托8局下擊出關鍵安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（6）日以6比5逆轉擊敗大都會，系列賽最終以2勝2敗平手作收，本場比賽的勝負分野，出現在8局下由康佛托（Michael Conforto）擊出的關鍵安打，值得一提的是，這是他睽違22打席後才再度敲安。

當時雙方5比5戰平，8局下2出局，一、二壘有人，康佛托面對大都會中繼投手蓋瑞特（Reed Garrett），鎖定第1球的卡特球擊出左外野安打，幫助二壘跑者回壘得分，成為本場勝利打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

康佛托上一次擊出安打得追溯至22打席前，且他本季的得點圈打擊率僅0.057，讓這次的關鍵一擊顯得更難能可貴。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，這支安打對康佛托意義重大，不僅有助於紓解壓力，也有機會成為整季的轉捩點，「如果他能因此獲得自信，接下來就可能會發生好的事情，希望將來回顧時，我們能說這是康佛托的重要轉機。」

羅伯斯也提到終結者史考特（Tanner Scott）在9局面對壓力依然順利守成，雖然2出局後被敲安打，但最終仍無失分拿下近7場出賽以來的首度救援成功，「他的速球仍具威力，從他能頻頻誘使打者揮空就能看出。」

▲▼道奇康佛托；史考特。（圖／達志影像／美聯社）

▲史考特奪下本季第11次救援成功。（圖／達志影像／美聯社）

雖然道奇本季對大都會戰績為3勝4敗略居劣勢，但羅伯斯強調能在主場取勝並扳平系列賽，整體表現仍值得肯定，「這不是一個完美的系列賽，也不是照我們劇本走的比賽，但我們拿下了主場勝利，這點必須被看重。」

關鍵字： MLB道奇羅伯斯大都會康佛托史考特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

林張子俊高中暴風抽高！多磨一年拚出身價　選秀動向壓線揭曉

最後0.3秒首度領先就贏！溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

最後0.3秒首度領先就贏！溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

NBA總冠軍賽今開打！專家賭盤全看好雷霆　溜馬一哥：更喜歡這樣

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

獨行俠送狀元籤到馬刺？ESPN震撼交易模擬　兩大世代天才聯手

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

熱門新聞

道奇8局大反攻6：5逆轉大都會　大谷翔平突破剋星敲雙安

選秀狀元怎麼選？台鋼雄鷹擬兩版本應對　劉東洋親曝考量

快訊／最強控衛！哈利伯頓0.3秒準絕殺　溜馬總冠軍G1神奇逆轉勝

外媒曝大谷每打席超暖舉動：全聯盟只有他這麼做！

李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逆轉大都會　大谷突破剋星敲雙安

2林家正不選秀？台鋼兩套劇本應對

3哈利伯頓0.3秒絕殺 溜馬冠軍G1逆轉勝

4外媒曝大谷超暖舉動：只有他這麼做！

5ESPN點名李灝宇：老虎下一位上大聯盟

最新新聞

1轉戰道奇卻陷入低潮　康佛托感謝隊友

2響尾蛇「連攻7分」史詩級逆轉勇士

3中國男足確定無緣2026世界盃

4鄧愷威摘本季首勝！柯敬賢連8場敲安

5雷霆總冠軍賽G1締尷尬紀錄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

因雨暫停「不讓身體冷下來」　威能帝不催球速放鬆投

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366