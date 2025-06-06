世界球后終結「紅土女王」26連勝　莎芭蓮卡距法網首冠僅差1步

▲世界球后莎巴蓮卡擊敗「紅土女王」斯威雅蒂，挺進法網女單決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）深夜在法網女單4強賽，以7比6（1）、4比6、6比0力退「紅土女王」斯威雅蒂（Iga Swiatek），不僅終結對方在羅蘭加洛斯26連勝紀錄，也首度挺進法網決賽，距離個人生涯第4座大滿貫金盃只差一步。

這場勝利也中止了斯威雅蒂挑戰法網4連霸的夢想，原本她有望成為1968年網壇職業化以來，首位達成此壯舉的女將。莎巴蓮卡過往3座大滿貫冠軍皆來自硬地（澳網2座、美網1座），此次則首度在紅土賽場問鼎冠軍戰。

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「這種感覺太棒了，但我也知道，任務尚未完成，」莎巴蓮卡賽後直言，「她是最難對付的對手，特別是在紅土、特別是在羅蘭加洛斯。我很驕傲自己能拿下這場勝利。」

▲世界球后莎巴蓮卡首度挺進法網女單決賽。（圖／達志影像／美聯社）

決勝盤莎巴蓮卡打出近乎完美表現，6比0賞給對手「貝果」，整盤未出現任何非受迫性失誤，對比斯威雅蒂的12次失誤形成強烈反差，「我是說，6比0，還能說什麼？沒有比這更完美的了。」她笑說，「我真的很驕傲，特別是我找到自己的發球節奏了。」

斯威雅蒂自去年法網封后後便未再闖進任何決賽，世界排名也滑落至第5。她在去年巴黎奧運準決賽落敗、僅獲銅牌，之後更因禁藥風波被禁賽1個月，雖官方認定為非蓄意服用，但狀態明顯受影響。

▲「紅土女王」斯威雅蒂（Iga Swiatek）法網26連勝紀錄遭終結。（圖／達志影像／美聯社）

莎巴蓮卡決賽將對上世界排名第2的美國女將高芙（Coco Gauff），後者4強賽以6比1、6比2橫掃地主「灰姑娘」布瓦松（Lois Boisson），對方世界排名僅361，是本屆最大黑馬。

如今莎巴蓮卡無疑是女子網壇的最強天后，早在法網開打前，她本季就已打進6場決賽，是2013年小威廉絲（Serena Williams）以來最多的一位。如今更連續3項大滿貫挺進決賽，也是繼2016年小威之後的第1人。