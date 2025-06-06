李灝宇登上ESPN新秀榜Top 10：老虎下一位升上大聯盟人選

Ugh. Hao-You Lee gets hit in the face and has to leave the game. This is the 3rd time he has been hit in the head in the past two seasons. pic.twitter.com/HApwVgh890 — Tigers ML Report (@tigersMLreport) June 4, 2025

記者王真魚／綜合報導

老虎台灣旅美好手李灝宇在美職持續受到矚目，本季於小聯盟3A繳出穩定表現，ESPN最新公布Top 10 新秀排名中，他首次入榜，更被外媒看好，認為他極可能成為老虎隊下一位升上大聯盟的潛力新星。

ESPN專欄作家麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）長期關注小聯盟農場發展，日前撰文列出各隊Top 10新秀排名。

談到老虎接下來可能登上大聯盟的人選，他分析，「史密斯剛被叫上大聯盟（Dylan Smith）但尚未出賽（前天已經出賽），Lee（李灝宇）已在 3A，梅爾頓（Troy Melton） 和 安德森（Max Anderson）則在 2A，因此我會選擇Lee。」

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李灝宇目前繳出2成63打擊率、4轟、23分打點與7次盜壘成功，整體攻擊指數（OPS）達0.756。

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）

雖被外媒看好將是下一位升上大聯盟的新秀，李灝宇卻在昨日比賽中發生意外。他在第二打席時遭到對手一顆時速89.5英里的伸卡球直擊頭部，當場退場治療。根據比賽影片顯示，這顆觸身球疑似直接擊中臉部，導致他出現流鼻血情況，隨後由防護員攙扶退場，球團也安排到醫院接受腦震盪相關檢查。

事實上，李灝宇在小聯盟生涯至今累積22次觸身球紀錄，且去年賽季就曾兩度被頭部砸中，這次再度中彈也令球迷相當擔憂。

Hopefully “just” a broken nose for Hao-Yu Lee. Looked bad, sounded worse, trainer still scraping blood out of the batters box before we resume play. Terrifying. pic.twitter.com/nYPrLuU2xc — Detroit Tigers Minor League Tracker (@Tiger_Lifer) June 4, 2025

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）