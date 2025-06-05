國王末節甩開戰神聽牌！林書豪曝致勝關鍵　稱身體狀況不錯

▲新北國王G3迎回林書豪。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

賽前已取得2連勝的新北國王，今（5）日在季後賽首輪第3戰作客台北戰神主場，國王團隊展現出堅強韌性與全面火力，6人得分上雙，最終以113比104擊敗戰神，取得3比0聽牌。林書豪賽後強調，這一勝要歸功團隊防守，至於自己的身體狀況，他則說能上場就不錯。

開局戰神洋將莫爾曼手感火燙，單節攻下17分，帶領球隊在首節後段一度取得5分領先。不過國王迅速回神，簡祐哲、曼尼高與沃許本輪番發威，在第一節末段打出一波9比2的攻勢，反倒以28比26超前。

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第二節雙方依舊拉鋸，國王雖遭遇沃許本陷入犯規麻煩，但桑尼與林書緯挺身而出，加上林書豪後段連中兩記三分球，穩住團隊進攻節奏。儘管莫爾曼持續穩定輸出、上半場已轟下27分，但國王多點開花，半場結束仍以58比53保有5分優勢。

▲林書豪稱自己身體狀況不錯。（圖／新北國王提供）

易籃後，雙方仍打得膠著，雖然林書豪在本節背上4犯，但在第三節最後關頭，他命中一記大號三分球，幫助球隊以84比80保持領先。進入決勝節，國王迅速打出一波攻勢，李愷諺與桑尼先後飆進三分球，拉開至8分差距。雖然戰神一度追回5分，但曼尼高接連切入取分，林書緯又貢獻一記後撤三分，比分瞬間拉開到10分。戰神在終場前1分40秒連續三分再度追近，但曼尼高再度挺身而出，在剩下1分鐘時命中關鍵三分球，徹底澆熄對手反撲氣焰。

賽後萊恩教練表示，「這場比賽對抗非常激烈，我更希望球員們能穩住心態，而不是被對方的一波攻勢帶走。戰神的莫爾曼表現相當出色，必須給他肯定，他確實帶給我們很多麻煩。但我們的球員最終能守住節奏、穩定下來。」

▲林書豪表示這場勝利必須歸功於團隊防守。（圖／TPBL提供）

林書豪則說，「今天的勝利要歸功於團隊的防守。我們每一個點都發揮了作用，台新今天打得非常有拚勁，氣勢也很強，但我們從開局就專注於防守，到第四節更展現了團隊的默契，不可能場場都大勝，但能在這種比數咬緊的比賽中保持冷靜，對我們來說是很重要的。」

林書豪第2戰曾因身體不適缺陣，今日回歸12投4中攻下14分、6助攻和5籃板，砍進3顆三分球。被問到身體狀況，他回應，「能夠上場已經很不錯。」他也提到弟弟林書緯末節尾聲和裁判爭論判決而領到技術犯規一事，已提醒對方不能在關鍵時刻被吹T，不過他強調團隊最近和裁判的溝通蠻好的。

拿下本季新高18分、3籃板和3助攻的李愷諺表示，球隊開賽防守端的執行沒做好，讓莫爾曼早早打開手感，「他的表現確實很難防，但我們也立即調整策略，盡量讓其他點無法發揮。今天有6位球員得分上雙，尤其下半場開始加強防守壓力之後，整體節奏和流暢度都提升了很多，這場勝利是靠大家一起拚回來的。」