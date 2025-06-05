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國民戈爾7局無失分壓制小熊　奪三振率36.3%傲視大聯盟

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國民左投戈爾（MacKenzie Gore）今（5）日對戰小熊繳出7局無失分、7次三振、僅被敲3安打的精采表現，率隊以2比0奪勝。此役過後，他本季累積108次三振，暫居全聯盟第1，奪三振率更高達36.3％，堪稱當前大聯盟最強的三振製造機。

戈爾是2022年國民將索托（Juan Soto）交易至教士時的回報之一，當時國民著眼於重建，以獲得多位年輕潛力股為交易目標，如今看來，此一布局逐漸開花結果，戈爾目前已穩坐華盛頓先發王牌位置。

戈爾過去2年表現起伏，2023年防禦率為4.42、2024年為3.90，但本季顯著進步，至今防禦率僅2.87，並在奪三振率方面幾乎追平名將傳奇左投強森（Randy Johnson） 2001年寫下的37.4％紀錄。

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▲▼國民戈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈爾本季創下超高36.3％三振率。（圖／達志影像／美聯社）

他的主要武器為大幅下墜的曲球與滑球，高三振率主要仰賴變化球製造出局，曲球占用球比例達23.8％，已奪下37次三振，揮空率高達46.7%。

滑球雖僅占投球比重的12.4％，卻繳出加權上壘率（wOBA）僅0.160的超強壓制力，揮空率更高達49.4％，是所有球種中最具威力者。

整體而言，戈爾已靠變化球奪下55次三振，其他球種方面，速球貢獻23次、卡特球14次、變速球9次，是個具有多樣化武器庫的強力左投。

更關鍵的是他的控球穩定度逐年提升，2022年效力教士時，他在70局內投出37次四壞球，保送率高達12％，但轉隊後持續進步，2023年降至9.8％、2024年為8.9％，今年更進一步降至7.2％，首次優於大聯盟平均（8.4％）。

此外，他的打者追打率也提升至31.8％，證明他能引誘打者出棒、主導對決。

▲▼國民戈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB國民戈爾三振強森

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