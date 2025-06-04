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小學生萌問：帶誰去無人島？山本由伸秒答大谷翔平：他會二刀流

▲山本由伸回應小學生提問。（圖／Ｘ：@DodgerBlue1958）

▲山本由伸回應小學生提問。（圖／Ｘ：@DodgerBlue1958）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美日籍投手山本由伸於當地時間3日走訪洛杉磯郊區一所小學，參加圖畫書朗讀活動，與小學生們近距離互動。活動中設有問答時間，面對孩子們天馬行空的提問，山本展現親切一面，妙語如珠，讓現場氣氛熱絡又溫馨。

當有學生提問：「如果你只能選一位道奇隊隊友一起受困無人島，你會選誰？」山本不假思索回答：「那就選大谷翔平吧。」引起全場歡呼。他笑說：「因為他能做投打二刀流，應該也具備各種求生技能吧。」

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被問到隊中是否有好朋友時，山本則點名同為日籍球員的大谷翔平與佐佐木朗希，透露與兩人互動最頻繁，感情相當要好。

對於「如何克服緊張」這題，山本也大方分享自身經驗：「我每場比賽都會非常緊張，但我認為只要每天努力準備，建立自信，即使緊張也能冷靜面對。」他以學生可能遇到的考試為例，鼓勵孩子們：「比賽前我也很緊張，所以更努力練習。你們也可以透過認真準備去面對各種挑戰。」

根據美媒《Dodgers Nation》公開的影片顯示，山本站在活動場地一側時，一名戴著道奇帽的小學生鼓起勇氣走向前，雙手捧著一封信件，靦腆地想遞給他。山本面露溫柔笑容，先是點頭致意、與孩子握手，隨後還特別與對方合照留念。

他接過信後沒有馬上收起，而是當場仔細閱讀，臉上浮現溫暖笑容。根據報導，該封信是由學生以日文書寫，更顯誠意十足。

影片曝光後，網友紛紛留言表示：「真的太可愛了我哭了」、「這個畫面超治癒」、「山本不只球技好，連人品也無懈可擊」、「這樣的球星太難得了」、「孩子們一定超感動」

關鍵字： 山本由伸小學互動暖心球星

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