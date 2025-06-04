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害陳思羽「請假被扣分」痛失奧運女單資格　桌協重提氣炸網：還有臉講

▲陳思羽。（圖／記者張克銘攝）

▲桌協常務理事7聲明談陳思羽請假被扣積分，內幕讓網友怒了「怎麼還有臉提」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

針對取消葉伊恬美國大滿貫賽參賽權事件，桌協常務理事陳信諺3日發布7點聲明，其中提到是為了避免發生之前像林昀儒、陳思羽遭WTT扣分影響世界排名的情況，才會向大會取消報名。然而，聲明卻讓不少網友氣炸，表示先前林昀儒與陳思羽就是因桌協疏失才造成扣分，如今怎麼還有臉提。

桌協常務理事陳信諺3日下午發布取消葉伊恬參賽權的7點聲明，其中第4條提到，大滿貫報名截止之前，必須向大會明確表示選手參加與否，如果事後請假不被接受，可能發生像之前林昀儒與陳思羽選手遭WTT扣積分而影響世界排名的嚴重情形，強調「協會也是在保護選手避免受罰」。

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然而，桌協7點聲明一出，反而引發許多網友不滿，表示林昀儒、陳思羽2人當時因傷退賽，後來明明有拿出傷病證明，卻因桌協處理不夠積極，導致WTT不認可傷病證明，2人也因此被認定「無理由退賽」而遭到罰分，結果除了造成2人世界排名下降，陳思羽還痛失奧運單打資格，林昀儒也因罰分在許多賽事失去種子位。陳思羽去年受訪時曾表示，她有繳交傷病證明，但可能因「桌協人手不足」，沒有能及時處理，才遭到扣分。

▲▼竟有臉提！林昀儒、陳思羽請假被扣積分　內幕竟是桌協沒交傷病證明害的。（圖／翻攝自threads）

▲▼竟有臉提！林昀儒、陳思羽請假被扣積分　內幕竟是桌協沒交傷病證明害的。（圖／翻攝自threads）

▲▼竟有臉提！林昀儒、陳思羽請假被扣積分　內幕竟是桌協沒交傷病證明害的。（圖／翻攝自threads）

▲▼竟有臉提！林昀儒、陳思羽請假被扣積分　內幕竟是桌協沒交傷病證明害的。（圖／翻攝自threads）

▲網友不滿，桌協常務理事7點聲明拿林昀儒、陳思羽請假扣分事件，作為擅自取消葉伊恬參賽權的理由。（圖／翻攝自threads）

有網友痛批「昀儒跟思羽學姐積分受影響，還不是因為沒及時交傷病報告影響到的，現在怎麼好意思拿出來說」、「桌協自己的疏失讓陳思羽打不了奧運單打，還用陳思羽當例子護航桌協擅自取消葉伊恬參賽資格的行為，真是諷刺」、「你怎麼敢提思羽和昀儒被扣積分的事」、「桌協要不要聽聽自己在說什麼，林昀儒、陳思羽被扣積分是誰害的，現在還敢提這件事，真的是有夠不要臉」。

在陳信諺發布7點聲明後不久，體育署署長鄭世忠、桌協理事長趙重光、教育部政務次長張廖萬堅聯合召開記者會並發布3點聲明，同時公開向葉伊恬、莊智淵道歉，承諾將以本事件為鑑，未來會加強跟選手、教練溝通、依循體育署以選手為核心的思維。

鄭世忠表示，這份聲明也給了莊智淵教練、葉伊恬母親，他們也都接受此道歉，至於桌協常務理事陳信諺發出的7點聲明，他跟趙重光確認後，確認發布聲明是陳信諺的個人行為，並非桌協的官方聲明，因此不會再對那一份聲明做任何評論。

關鍵字： 桌球莊智淵葉伊恬林昀儒陳思羽

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