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古林睿煬下戰帖　阪神24歲強打：直球比想像中還要強

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，森下翔太。（圖／記者李毓康攝）

▲森下翔太。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒交流戰3日開打，中央聯盟龍頭阪神虎隊將作客北海道，與太平洋聯盟首位的日本火腿鬥士交鋒，古林睿煬擔綱先發，點名警戒阪神虎同齡強打森下翔太，森下翔太也為這場交手燃起鬥志並稱讚他，「直球比想像中還要強。」

古林在5月表現穩定，3場出賽繳出防禦率1.64的亮眼數據，此役將面對火力不俗的阪神，肩負壓制對手、提振球隊士氣的任務。根據《中日體育》報導，古林受訪表示：「我會盡可能減少失誤，努力投長局數。」他將以自身壓制力道迎戰被視為「豪華開幕戰」的首場交流戰。

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此戰焦點之一，是古林與同齡外野手森下翔太的再度對決。兩人曾在2023年11月的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」正面交鋒，當時古林先發壓制日本隊至六局僅被敲1安，但森下在第七局敲關鍵陽春砲，為日本打下勝基。

古林直言對這次對決也很期待：「（2023年）亞冠賽時曾被他擊出全壘打，這次的對戰我也很期待。」森下本季火力十足，目前以8轟、36分打點分別位居中央聯盟第3與第2。

另一方面，阪神的森下翔太也為這場交手燃起鬥志。根據《產經體育》報導，對於再次對上古林，他表示：「直球比我想像的還要強，控球也很好，這是我對他的印象。如果打不到他的直球，我覺得比賽會變得很困難。」

「能跟許多沒對戰過的投手交手，希望在像日本大賽那樣的比賽中碰上時，能讓他們留下『這傢伙不好對付』的印象，哪怕只是一點點，我也希望能留下好成績與好內容。」森下翔太說。

關鍵字： 棒球日本阪神虎日本火腿交流戰

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