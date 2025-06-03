桌協副理事長背景起底超驚人！曾教出奧運銀牌　暫停補助款掀波

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桌協副理事長楊正雄背景起底超驚人　曾教出奧運銀牌

▲▼桌協副理事長楊正雄曾獲2014年最佳教練。（圖／翻攝自體育署官網）

▲桌協副理事長楊正雄（左2）曾獲2014年最佳教練。（圖／翻攝自體育署官網）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣桌球界近日掀起風波！17歲桌球選手葉伊恬因資格被撤，無法參加WTT美國大滿貫賽，引發外界熱議。體育署署長鄭世忠在立法院接受媒體訪問時，公開點名桌球協會副理事長楊正雄，直指他應為此事負責。楊正雄的背景隨即成為關注焦點。

鄭世忠在會議中表示：「楊正雄副理事長掌管桌球協會30多年，期間協會不僅未積極舉辦國際賽事，選訓制度也屢屢出問題。此外，他還多次建議不適任人選擔任國家隊教練。我希望楊副理事長能認真思考，桌球協會的未來方向究竟是什麼？」

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▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

楊正雄在台灣桌壇享有崇高地位，早年以桌球選手身分崛起。他自1966年起連續4年當選國手，並曾代表台灣出征1966年曼谷亞運。退役後，他轉任教練，指導過多位名將，其中包括1996年亞特蘭大奧運銀牌得主陳靜。楊正雄的卓越貢獻曾在2014年獲得體育署頒發「最佳教練獎」。然而，此次被點名負責葉伊恬事件，讓外界對他的角色產生質疑。

這起事件不僅牽動桌球界，也讓桌球協會的管理問題浮上檯面，未來如何改善選訓機制與國際賽事規劃，恐成為各界關注的焦點。

關鍵字： 楊正雄

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