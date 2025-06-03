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陳傑憲賽季中赴美開球惹議　深夜IG限動突發「操偶圖」

記者黃翊婷／綜合報導

2025年芝加哥白襪「台灣日」將在6月28日舉行，「台灣隊長」陳傑憲受邀赴美擔任開球嘉賓，但由於活動期間仍在球季中，因而引發爭議。陳傑憲昨日（2日）深夜突然在IG發布限動，內容只有一張沒有搭配任何文字的操偶圖，大約3個小時之後，他發布第二篇限動，強調「身為球員，我永遠以比賽和戰績為優先」。

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲受邀赴美參加芝加哥白襪「台灣日」活動，並擔任開球嘉賓。（資料照／記者李毓康攝）

中職上半季最後一周為補賽周，目前統一獅已確定將在6月28日主場對戰富邦悍將、29日作客桃園面對樂天桃猿。然而，陳傑憲受邀前往美國擔任芝加哥白襪「台灣日」活動的開球嘉賓，活動日期為6月28日，勢必會影響到這2場比賽的出賽狀況，進而引發球迷、網友議論。

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甚至有網友提出質疑，認為陳傑憲身為球隊主力選手，卻在賽季中跑去參加商業活動，進而影響到比賽，職業態度是否有問題。還有網友指出，日籍大聯盟球星達比修有去年受傷期間拒領球隊薪水，陳傑憲是否也要比照辦理。

對此，球隊領隊蘇泰安表示，原本球隊擔心陳傑憲在賽季中期過於疲勞，考慮安排留隊休息，不過，經過內部考慮及雙方溝通討論後，認為這次的活動有助於曝光與交流，因此球隊尊重主辦方的邀約，支持球隊走向國際的安排。

陳傑憲IG限動發操偶圖。（圖／翻攝自IG／hsien_1994）

▲陳傑憲在IG限動發布一張操偶圖。（圖／翻攝自IG／hsien_1994）

不過，陳傑憲2日深夜突然在IG發布限動，內容僅有一張人偶被操控的圖片，沒有搭配任何文字；大約3個小時之後，他發布第二篇限動，強調「身為球員，我永遠以比賽和戰績為優先」。

陳傑憲的IG限動再次引發球迷討論，有人認為他是在暗示自己其實很想參加比賽，只是因為某些原因無法明講；但也有人覺得他應該是在說別的事情，畢竟如果這是他的真實想法，那當初就不用跟球團表示願意在賽季期間去美國開球了。

關鍵字： 陳傑憲大聯盟棒球

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