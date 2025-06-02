喬治成就溜馬、雷霆NBA總冠軍之路　美國夢幻隊僅哈利伯頓晉級

▲頂尖搖擺人喬治「間接」催生出兩個總冠軍級陣容。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽將在台灣時間6日點燃戰火，兩支年輕的爭冠隊伍溜馬、雷霆，能追溯到一個共同起點——頂尖搖擺人喬治（Paul George）。他不僅是交易鏈的開端，更「間接」催生出兩個總冠軍級陣容，堪稱「一人改寫兩隊命運」的神奇案例。

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▲溜馬2017年把喬治交易到雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

2017年，溜馬將當家招牌喬治送至雷霆，換來歐拉迪波（Victor Oladipo）與薩波尼斯（Domantas Sabonis），兩人隨後成為交易籌碼，最終換得現役主力哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、內姆哈德（Andrew Nembhard）、傑克森（Isaiah Jackson）與謝潑德（Ben Sheppard），成為印第安納本季挺進總冠軍賽的核心班底。

▲喬治2019年夏天從雷霆轉戰快艇。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆則在2019年把喬治交易至快艇，換來現任一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）、2025、2026年的首輪選秀權及2025年的選秀互換權，造就了目前的總冠軍級陣容。

溜馬與雷霆這兩支「喬治交易受益者」，如今將在總冠軍賽場正面對決，象徵著一段NBA歷史的輪迴與重生。

▲溜馬現任一哥哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

喬治日前才公開在節目上誇讚當今的溜馬少主哈利伯頓已是超級巨星，甚至是聯盟的門面。值得一提的是，這位被譽為「新控球之神」的明星後衛也是去年巴黎奧運美國夢幻隊中，唯一一位仍站在季後賽舞台的球員。

去年「復仇者聯盟」美國隊星光熠熠，包含多位天王詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等11位超級球星如今皆已出局，只剩哈利伯頓仍在場上率隊衝冠。

哈利伯頓奧運期間受傷勢困擾，僅上場3場，場均只有2.7分，總共打了26分鐘就摘下金牌，他曾自嘲「分組報告什麼都沒做就拿到A的成績」，開玩笑自爆奧運時都忙著「招攬」，試圖說服其他夢幻隊隊友轉戰印第安納，不過在今年的NBA季後賽，他成了最耀眼的主角之一，將迎來生涯首次的總決賽之旅。

▲雷霆當初透過交易得到吉爾吉斯-亞歷山大，如今SGA已是奧克拉荷馬一哥。（圖／達志影像／美聯社）