運動雲

>

喬治成就溜馬、雷霆NBA總冠軍之路　美國夢幻隊僅哈利伯頓晉級

▲▼快艇喬治、哈登，獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲頂尖搖擺人喬治「間接」催生出兩個總冠軍級陣容。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽將在台灣時間6日點燃戰火，兩支年輕的爭冠隊伍溜馬、雷霆，能追溯到一個共同起點——頂尖搖擺人喬治（Paul George）。他不僅是交易鏈的開端，更「間接」催生出兩個總冠軍級陣容，堪稱「一人改寫兩隊命運」的神奇案例。

▲喬治末節猛飆21分，率領溜馬免於淘汰命運。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溜馬2017年把喬治交易到雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

2017年，溜馬將當家招牌喬治送至雷霆，換來歐拉迪波（Victor Oladipo）與薩波尼斯（Domantas Sabonis），兩人隨後成為交易籌碼，最終換得現役主力哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、內姆哈德（Andrew Nembhard）、傑克森（Isaiah Jackson）與謝潑德（Ben Sheppard），成為印第安納本季挺進總冠軍賽的核心班底。

▲喬治全面發揮助雷霆輕鬆擊落太陽。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治2019年夏天從雷霆轉戰快艇。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆則在2019年把喬治交易至快艇，換來現任一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）、2025、2026年的首輪選秀權及2025年的選秀互換權，造就了目前的總冠軍級陣容。

溜馬與雷霆這兩支「喬治交易受益者」，如今將在總冠軍賽場正面對決，象徵著一段NBA歷史的輪迴與重生。

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓，尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬現任一哥哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

喬治日前才公開在節目上誇讚當今的溜馬少主哈利伯頓已是超級巨星，甚至是聯盟的門面。值得一提的是，這位被譽為「新控球之神」的明星後衛也是去年巴黎奧運美國夢幻隊中，唯一一位仍站在季後賽舞台的球員。

去年「復仇者聯盟」美國隊星光熠熠，包含多位天王詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等11位超級球星如今皆已出局，只剩哈利伯頓仍在場上率隊衝冠。

哈利伯頓奧運期間受傷勢困擾，僅上場3場，場均只有2.7分，總共打了26分鐘就摘下金牌，他曾自嘲「分組報告什麼都沒做就拿到A的成績」，開玩笑自爆奧運時都忙著「招攬」，試圖說服其他夢幻隊隊友轉戰印第安納，不過在今年的NBA季後賽，他成了最耀眼的主角之一，將迎來生涯首次的總決賽之旅。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆當初透過交易得到吉爾吉斯-亞歷山大，如今SGA已是奧克拉荷馬一哥。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA溜馬Tyrese HaliburtonPaul George雷霆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

快訊／擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉　「近日開會再說明」

快訊／擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉　「近日開會再說明」

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

陸星材「幫冷氣包膜」超瘋癲　為讓家裡昏暗「買沒窗戶的房子」

熱門新聞

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

快訊／擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉　「近日開會再說明」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

2體育署長給桌協最後通牒內容曝！

3寫給桌協信件竟被公開　鄭世忠：很好

4鄭世忠：請桌協思考要將國家桌球帶向何處

5擋葉伊恬參賽惹議！桌協回應未道歉

最新新聞

1喬治成就溜馬、雷霆NBA總冠軍之路

2桌協仍未道歉　9千萬補助恐喊卡

3南投縣議員要求縣府充實縣立棒球場設備

4葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協

5陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366