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不只桌協被炎上？亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

林宇翔（左）曾任杭州亞運教練，許皓鋐（右）選手在該屆賽事拿下台灣首面亞運圍棋金牌。（翻攝自林宇翔臉書）

▲林宇翔（左）曾任杭州亞運教練，許皓鋐（右）選手在該屆賽事拿下台灣首面亞運圍棋金牌。（翻攝自林宇翔臉書）

圖文／鏡週刊

曾在2023年杭州亞運擔任圍棋隊教練的林宇翔近日在臉書發聲，控訴在該年9月台灣拿下首面亞運圍棋金牌、團隊返台後不到2週，他就遭棋協在未調查、未聽證、未說明的情況下，突襲撤銷他國家隊教練資格，隔天棋協卻照常送出教練獎勵名單。

林姓教練也向教育部和體育署提出行政訴訟，不過體育署回覆，教育部不及於協會與第三人之間的私權紛爭，至於領取國光獎章及有功教練獎金100萬，也必須是具備教練資格的前提下，才可以請求的事項，所以林姓教練這部分的請求也無所依據。

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杭州亞運圍棋教練林宇翔在賽後遭到棋協撤銷國家隊教練資格，也讓他失去領取國光獎金的資格。棋協指出是因林姓教練在賽事期間涉犯重大過失，遭到選手以書面文件檢舉，棋協受理申訴後於2023年10月17日召開理監事會議，決議撤銷其國家隊教練資格，林姓教練不服，委任律師向棋協提出申訴，不過棋協於2023年11月22日回覆申訴不成立。

林姓教練再向教育部和教育部體育署提起行政訴訟，根據今年2月底法院判決指出，體育署回覆，林姓教練對於棋協的申訴決定不服，應提起民事救濟，教育部不及於協會與第三人之間的私權紛爭。至於頒給國光獎章及有功教練獎金100萬元部分，必須是具備教練資格的前提下，才可以請求的事項，林姓教練這部分請求也無所依據。

林姓教練近日透過臉書打破沉默，整理事件時間軸，表示自己從2020年底得知亞運培訓計畫開始，一路投入至2023年亞運結束，經歷Covid-19時期、三階段訓練、數次移地備戰、異地照料確診選手，處理總務庶務、報告撰寫、經費申請，甚至自費準備國際禮儀的伴手禮等等，可是在選手奪金、團隊返台後不到2週，他就收到「撤銷教練資格」的通知。甚至連說明、調查都無法親自參與。「這不單是對我的否定，更是對整個教練制度的踐踏。」

他指控協會流程與正當性完全失控， 在2023年10月15日他第一次知道理監事會議將撤銷資格，申請說明卻遭拒；10月17日棋協未經調查就於理監事會議撤銷林宇翔教練資格、轉發獎金️；10月18日棋協隔天上報獎勵名冊給體育署；10月19日他正式收到匿名申訴、撤銷通知；11月10日他委任律師正式申訴；11月21日上午10:30他會同律師於棋協常務理事會親自說明；11月22日收到棋協回函「維持撤銷決議」，仍未提供合法依據。

林宇翔指出「試問這樣的體育制度，誰敢投入？」所有身處圍棋圈的教練、選手與家長，都有可能面對的困境。這件事不單影響著他，同時關乎在這體育制度中，是否還容得下真心做事的人。

林宇翔強調，自己不怕被調查，願意接受檢視，只想要有基本的正義，而棋協居於圍棋界指標，卻帶頭違紀，不只否定自己，也傷害台灣體育應有的制度。

不過，棋協也透過臉書回應，指出此案已走過法律程序，凡聽信不實言論而抹黑或謾罵棋協者，皆會截圖並保留法律追訴權。


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