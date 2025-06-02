莊瑞雄轟桌協羞辱葉伊恬　痛批黃金計畫變成「金色鍊條」

▲TPBL職籃會長莊瑞雄。（圖／翻攝自IG／tpbl.tw）

記者游郁香／綜合報導

「黃金計畫不是鐐銬，協會也不是帝王！」民進黨立委、TPBL職籃會長莊瑞雄今（2）日發文痛批桌協擅自回絕17歲新星葉伊恬的WTT大滿貫賽參賽邀請，是對選手尊嚴的踐踏，也是對國家榮譽的羞辱，「如果我們無法保護運動員的基本尊嚴，就不配擁有他們為國拚戰的榮耀。」

葉伊恬原獲WTT邀請出戰7月美國大滿貫賽，卻被桌協以賽事與亞青賽撞期，身為黃金計畫選手，應「優先考量國家榮譽」為由，擅自向WTT回絕邀約，引發眾怒。身為TPBL職籃會長的莊瑞雄以「誰聽話誰上場」直指制度病灶，批評協會本應是選手後盾，如今卻變成掐住運動員的手，「我很遺憾，這不是第一次發生這種事。」

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他強調，「黃金計畫」的設計初衷是提供支援、幫助選手成為世界級菁英，不該被用來懲罰與控制，「如果今天它淪為控制與懲罰的工具，那麼它就早已背離初衷，變成羞辱運動員的金色鍊條。」

▲台灣桌球17歲女將葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

莊瑞雄嚴正呼籲桌協，盡速向運動員道歉，同時體育署也應該啟動相關機制的檢討，諸如針對不合管考規定之協會補助款扣免是否如質如實執行，並且強化各體育協會決策的透明公開度，讓運動員能夠參與、為自己的權益發聲。

他直言，「如果仍然不徹底檢討問題根源，加速體育改革，那只是不斷的讓事件重演、首長也得不斷的震怒；而我們若無法保護運動員的基本尊嚴，那我們就不配擁有他們在賽場上奮戰為我們帶來的榮耀。」