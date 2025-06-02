運動雲

>

莊瑞雄轟桌協羞辱葉伊恬　痛批黃金計畫變成「金色鍊條」

▲TPBL職籃會長莊瑞雄、秘書長齊文駿。（圖／取自TPBL IG）

▲TPBL職籃會長莊瑞雄。（圖／翻攝自IG／tpbl.tw）

記者游郁香／綜合報導

「黃金計畫不是鐐銬，協會也不是帝王！」民進黨立委、TPBL職籃會長莊瑞雄今（2）日發文痛批桌協擅自回絕17歲新星葉伊恬的WTT大滿貫賽參賽邀請，是對選手尊嚴的踐踏，也是對國家榮譽的羞辱，「如果我們無法保護運動員的基本尊嚴，就不配擁有他們為國拚戰的榮耀。」

葉伊恬原獲WTT邀請出戰7月美國大滿貫賽，卻被桌協以賽事與亞青賽撞期，身為黃金計畫選手，應「優先考量國家榮譽」為由，擅自向WTT回絕邀約，引發眾怒。身為TPBL職籃會長的莊瑞雄以「誰聽話誰上場」直指制度病灶，批評協會本應是選手後盾，如今卻變成掐住運動員的手，「我很遺憾，這不是第一次發生這種事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，「黃金計畫」的設計初衷是提供支援、幫助選手成為世界級菁英，不該被用來懲罰與控制，「如果今天它淪為控制與懲罰的工具，那麼它就早已背離初衷，變成羞辱運動員的金色鍊條。」

▲▼台灣桌球17歲女將葉伊恬、莊智淵。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

▲台灣桌球17歲女將葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

莊瑞雄嚴正呼籲桌協，盡速向運動員道歉，同時體育署也應該啟動相關機制的檢討，諸如針對不合管考規定之協會補助款扣免是否如質如實執行，並且強化各體育協會決策的透明公開度，讓運動員能夠參與、為自己的權益發聲。

他直言，「如果仍然不徹底檢討問題根源，加速體育改革，那只是不斷的讓事件重演、首長也得不斷的震怒；而我們若無法保護運動員的基本尊嚴，那我們就不配擁有他們在賽場上奮戰為我們帶來的榮耀。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

體育署長鄭世忠震怒　請桌協慎重思考要將國家桌球帶向何處

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

體育改革有望！葉伊恬媽媽感謝署長　被取消資格發揮最大價值

體育改革有望！葉伊恬媽媽感謝署長　被取消資格發揮最大價值

莊智淵愛徒葉伊恬參賽遭擋！體育署重罰桌協　蔡其昌發聲挺選手

莊智淵愛徒葉伊恬參賽遭擋！體育署重罰桌協　蔡其昌發聲挺選手

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

熱門新聞

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

體育署長最後通牒內容曝！限桌協1天內道歉「做不到請集體退出」

寫給桌協秘書長信件竟在官網被公開　鄭世忠冷回「很好」

莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末　體育署要桌協秘書長道歉

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

2體育署長給桌協最後通牒內容曝！

3寫給桌協信件竟被公開　鄭世忠：很好

4莊智淵愛徒葉伊恬遭取消資格爭議始末

5葉伊恬大滿貫賽資格遭取消　莊智淵回應

最新新聞

1提前換下山本　羅伯斯：再投沒幫助

2哈佛商學院攜手味全龍　推動跨文化商業實務合作

3莊瑞雄轟桌協羞辱葉伊恬　黃金計畫變調

4洛磯創百年來最難堪紀錄

5艾卡拉茲苦戰4盤晉級法網8強

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366