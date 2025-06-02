鄭宗哲本季首支三壘安打出爐　張弘稜5局好投奪第3勝

▲鄭宗哲 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美球員2日（台灣時間）出賽，海盜高A張弘稜主投5局失1分，奪本季第3勝，鄭宗哲掃出本季首支三壘安打，李灝宇、林家正都有安打，鄧愷威中繼2局挨轟失2分；陳柏毓挨3轟失4分無關勝敗。

海盜高A張弘稜展現壓制力，前4局完全壓制光芒高A，僅因1顆觸身球讓對方上壘，5局上遇到亂流，被敲安打後，捕手發生捕逸，隨後對方連續擊出滾地球而失分。他用76球投5局，包含51顆好球，被敲3支安打，失1分，奪3次三振，拿下本季第3勝，防禦率5.75。

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海盜3A鄭宗哲擔任先發三壘手排第8棒，第一打席擊出滾地球出局，第二打席掃出右外野平飛三壘安打，隨後兩次內野滾地球出局。單場4打數1安打，本季首支三壘安打出爐，打擊率.194。

老虎3A李灝宇先發二壘手排第2棒，第一打席掃出安打，可惜隊友擊出雙殺打未能推進，此戰4打數1安打，吞1次三振，打擊率.268。守備方面，參與1次雙殺守備。

巨人3A鄧愷威5局上球隊以0比4落後時中繼登板，第一打席就挨全壘打掉分，隨後連投觸身球保送及四壞球保送，加上安打再失1分。6局續投順利壓制，完成2局中繼任務，被敲3安打，失2分，奪2次三振，防禦率6.56。

陳柏毓在海盜3A投一場之後，回到2A先發，對戰紅襪2局上遭厄哈德（Zach Ehrhard）轟陽春砲，5局上再被科洛茲瓦里（Mark Kolozsvary）轟陽春砲，6局上又挨厄哈德兩分砲，合計單場失4分都是因為全壘打。退場時處於落後，隊友上演7比5逆轉勝，讓他逃過敗投。陳柏毓用79球，包含55球，被敲8支安打，包含3轟，失4分，三振、保送各1次，防禦率4.36。

運動家2A林家正先發捕手排第9棒，5局下跑出內野安打發動攻勢，靠隊友安打推進回本壘，最終運動家2A以7比0獲勝。林家正4打數1安打，跑回1分，吞下2次三振，打擊率.127。