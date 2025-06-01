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巴黎聖日耳曼寫隊史新頁　姆巴佩祝賀舊東家首奪歐冠

▲PSG時期的姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

▲PSG時期的姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間1日凌晨，在前東家巴黎聖日耳曼（下稱PSG）贏得隊史首座歐冠冠軍後，前王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）馬上在個人社群發文共享喜悅，向PSG表達最誠摯的祝福。

PSG在2025年歐洲冠軍聯賽決賽中，壓倒性的以5比0擊敗義甲雄獅國際米蘭，隊史首次問鼎歐冠冠軍，正式登上歐洲之巔；而這座冠軍發生在姆巴佩離開王子公園體育場轉投西甲勁旅皇家馬德里的第一個賽季。

「重要的一天終於到來了，」比賽結束後姆巴佩在個人IG上發文提及，「以整個俱樂部的方式獲勝，祝賀你們，巴黎聖日耳曼。」

姆巴佩生涯在PSG效力6個賽季，期間贏得6座法甲冠軍、4座法國盃和2座法國聯賽盃，但始終未能為球隊帶來最渴望的歐冠獎盃；轉戰皇家馬德里的第一個賽季，皇馬在歐冠8強敗給兵工廠，止步於此。

自2011年被卡達體育投資公司（Qatar Sports Investments）收購以來，PSG歷年砸下鉅資打造豪華陣容，簽下包括內馬爾（Neymar）、梅西（Lionel Messi）及姆巴佩等世界級球星，但歐冠冠軍始終與他們擦身而過，球隊最接近榮耀的一次是在2020年決賽，當時他們於里斯本不敵拜仁慕尼黑，屈居亞軍。

▲PSG時期的姆巴佩、梅西與內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲PSG時期的姆巴佩、梅西與內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

如今歐冠奪冠是PSG本賽季第4座冠軍獎盃，他們早在今年1月於卡達多哈贏得法國超級盃（1-0勝摩納哥），隨後以19分優勢勇奪法甲冠軍，並在5月24日以3比0擊敗蘭斯封王法國盃；如今再加上歐冠榮耀，這是PSG自1996年奪得歐洲盃賽冠軍盃後，睽違29年的第2座歐洲賽事冠軍。

關鍵字： 足球歐冠巴黎聖日耳曼姆巴佩

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