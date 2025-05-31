桃猿終於踢館台南！魔神樂7局無失分、李勛傑雙長打剋獅

▲李勛傑。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

終於在台南贏球！ 樂天桃猿與統一獅交手，魔神樂主投7局無失分，李勛傑連兩打席敲出長打建功，帶領球隊以5比1獲勝，成功中止本季在台南的3連敗，系列賽扳回一城。

桃猿在2局上發動攻勢，林泓育掃出左外野二壘安打，張閔勛也適時安打送回1分。4局上兩出局後，張閔勛選到保送，李勛傑隨後掃出三壘安打，追加1分打點。

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獅隊先發洋投飛力士投完4局後因手指破皮退場，由胡智為接替登板。6局上林智平從他手中敲出安打，李勛傑再展火燙手感，掃出二壘安打貢獻1分打點，將領先擴大至3比0。

桃猿在8局上持續施壓，林立、林智平連續敲出安打，林泓育擊出游擊滾地球，陳聖平側身接球時發生守備失誤，讓桃猿多添1分。

8局下桃猿啟用朱承洋登板救火，統一反撲，陳重羽擊出安打、陳傑憲適時安打攻佔一、二壘，邱智呈再補上本季第11支二壘安打，攻下1分，幫助球隊破蛋，也讓朱承洋本季首度失掉責失分，將比數追至1比4。

9局上桃猿再添保險分，陳晨威擊出安打，拉開比數至5比1。9局下由陳冠宇登板關門，先後三振林安可與陳重廷，最後以滾地球抓下第3個出局數，成功守成。

桃猿魔神樂收下本季第5勝，主投7局僅用88球（其中好球61顆），被敲2安，送出2次保送與5次三振，無失分，展現壓制力。李勛傑生涯首度單場兩支長打，貢獻2打點；陳晨威猛打賞，也進帳1打點，守備還有美技演出相當搶鏡，單場跑出2盜，暫居盜壘第一。

▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）