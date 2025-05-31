全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

▲字母哥可能與公鹿分道揚鑣，傳出全聯盟都在等他做決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿連3年季後賽首輪出局，一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對未來動向持開放態度。《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）披露，全聯盟都在等「字母哥」做決定，看他是否會離開密爾瓦基，內部人士點名塞爾提克是他潛在的下家，他有可能重聚前冠軍隊友哈勒戴（Jrue Holiday）。

NBA權威記者查拉尼亞（Shams Charania）日前預言，NBA將迎來「最瘋狂」的休賽季。另一位名記者溫德霍斯特則指出，整個NBA交易市場都在等「希臘怪物」安戴托昆波的決定，「首先要觀察的是字母哥，他是否會離開密爾瓦基，這將是一件大事……我真的認為杜蘭特（Kevin Durant）都得等他先動作。」

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▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德今夏恐拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

「字母哥」恐引發今夏最具威力的「骨牌效應」。兩年前，前拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）轉戰公鹿，間接促成6屆最佳防守陣容成員哈勒戴前往塞爾提克。

溫德霍斯特提到，若「字母哥」決定離隊，全聯盟只有兩支球隊有足夠實力完成交易並維持爭冠競爭力，其中之一正是今年挑戰衛冕失利的塞爾提克。

綠衫軍如果想網羅「字母哥」，必須考慮薪資結構，這位2屆年度MVP下季年薪達5410萬美元，波士頓隊內唯有一哥坦圖（Jayson Tatum）能完全匹配，但幾乎不可能拿他交換。最合邏輯的方案，是以年薪5310萬美元的FMVP布朗（Jaylen Brown）為交易核心，甚至搭配3方交易操作，如找籃網幫忙。

▲字母哥與哈勒戴（右）有望在波士頓再度聯手。（圖／達志影像／美聯社）

《Celtics Wire》認為，布朗是塞爾提克能留下主力同時換來「字母哥」的最佳籌碼，他是高水準前鋒，也能讓公鹿繼續維持競爭力。

另一方面，《Celtics Wire》也不排除塞爾提克總管史蒂文斯（Brad Stevens）選擇穩紮穩打策略，透過多筆小交易補強，靜待重傷的頭牌坦圖健康回歸。

▲塞爾提克FMVP布朗恐成交易籌碼？（圖／達志影像／美聯社）