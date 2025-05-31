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新北少棒奪季軍　古宥承驚險關門守勝：學山本由伸球速變快

▲新北市奪華南盃少棒賽季軍。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北市奪華南盃少棒賽季軍。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

華南盃少棒賽於5月31日進行季軍戰，新北市出戰新竹縣，最終以5比4險勝，由古宥承後援登板關門，成功守住勝果。

新北市原先排出蔡尚恩擔任先發投手，但他未滿兩局便因控球不穩退場，由古宥承接替上場。6局上，新北市領先1分，古宥承在得點圈危機情況下，被敲出一支界外全壘打，嚇出一身冷汗，但最終回穩製造出三壘方向滾地球，滿壘時刻，由三壘手彭郁凱策動雙殺，化解危機、守住勝利。

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教練團原希望讓六年級的蔡尚恩獲得表現機會，因此臨時更換先發，但因控球不穩，緊急啟用古宥承止血。古宥承此役後援4.1局，被擊出3支安打，送出2次保送、2次三振，僅失1分，展現穩定壓制力。

談到古宥承的表現，新北市總教練林士欽表示：「還可以更好，因為他在母隊比賽經驗較少，較少參與大型盃賽。不過他的直球有一定速度，已達中上水準。這兩週的集訓，對嘉義市那場也投得很好，現在要多一點信心。雖然難免會緊張，但他的直球穩定度比變化球好，主要以外角為主來迷惑打者。」

賽後古宥承仍驚魂未定，他坦言：「（被敲界外全壘打）差點就輸球，真的嚇到了！」而隊友成功策動雙殺守住勝利後，他也興奮表示：「太棒了！終於結束了！」

這是他生涯第一次遇到如此緊張的局面，他笑說：「抗壓性變得比較好。」古宥承在母隊主要擔任投手，加入新北聯隊後學習守三壘的觀念，但他坦言，「比較喜歡當投手，因為可以三振打者。」

談到偶像，古宥承說他從六年級開始學習日本投手山本由伸的投球動作，也因此讓球速明顯提升。

關鍵字： 少棒新北華南盃勇奪奪季軍

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