火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士「台灣至寶」孫易磊今（30）日在日職迎來一軍生涯第4場出賽，對羅德之戰於8局上登板，一上場就挨轟，但隨後立刻回穩，未再丟分，終結者田中正義9局關門成功，「孫正義」勝利連線，助火腿以4：1奪下勝利。

孫易磊5月22日才正式轉為支配下球員並升上一軍，隨即受到重用；截至賽前累積3場登板，且皆在平手或領先的關鍵時刻上場，繳出1次中繼成功與1次救援成功的亮眼成績。合計4局投球無失分，僅被敲出一支內野安打。

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不過今天在球隊3：0領先情況下接手中繼，孫易磊登板面對首名打者便遭遇亂流，對羅德第8棒山本大斗僅投出兩球，在1好1壞的球數下被掃出左外野陽春砲，這也是他升上一軍後首次挨轟，也讓羅德突破鴨蛋、追回1分。

儘管一上場被敲全壘打，孫易磊隨後迅速調整節奏，接連讓友杉篤輝擊出二壘飛球出局、藤原恭大遭三振，最後讓藤岡裕大擊出左外野飛球出局，穩住局勢、成功守住半局，未再讓比分縮小。

此戰孫易磊最快球速達153公里，雖然生涯首度在一軍被敲全壘打，但也立刻回穩展現出壓制力，為火腿延續領先優勢，賽後防禦0升至1.80。

火腿隊此戰在5局下靠著清宮幸太郎的適時安打先馳得點，6局下由雷耶斯（Franmil Reyes）補上一發兩分砲，將比分擴大至3：0。

8局上孫易磊登板後失掉1分，但火腿隨即在8局下靠萬波中正的陽春全壘打，重新將領先擴大到3分差。

9局上，田中正義登板，先讓安田尚憲打出中外野飛球出局，2出局後雖然被擊出左外野安打，讓但田中讓下一棒擊出二壘滾地球，完成三出局，順利守住勝利。