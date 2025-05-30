獨／直擊一頁書、葉小釵入隊聲援應援曲　台鋼雄鷹「武」新境界

記者吳奕靖／高雄報導

高雄音樂鬼才吳坤龍又出「怪招」了！這位中華隊應援神曲《台灣尚勇》的幕後推手，這次將腦筋動到了傳統布袋戲身上。他大膽地將霹靂布袋戲的元素融入台鋼雄鷹的應援曲當中，並找來當中的聲優蔡易軒「獻聲」，一人分飾多角，激盪出前所未有的火花，企圖為台鋼雄鷹的應援曲注入更深厚的在地文化底蘊。

▲霹靂布袋戲的聲優蔡易軒，表示自己配職棒應援，還真有點吃力 。（圖／記者吳奕靖攝）

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吳坤龍老師的創意總是令人驚嘆。當我們談及這次的新嘗試，他眼中閃爍著對實驗的熱情：「台鋼雄鷹的應援曲，就是要跟別人不一樣！」吳坤龍自信地說。他透露，這次特別邀請到霹靂布袋戲的資深聲優蔡易軒，將他一人分飾多角的功力帶進職棒應援曲，「易軒老師的聲音表情非常豐富，他可以扮演各種不同的角色，讓應援曲的層次感更豐富，我相信球迷們在球場上聽到，一定會感到耳目一新，也會更投入！」吳坤龍興奮地描述著這項創舉。

▲吳坤龍老師親自上陣，對於「招數口氣」非常要求 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲霹靂布袋戲的聲優蔡易軒，有十幾年的配音經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

這不僅僅是單純的配音，吳坤龍希望透過蔡易軒多變的聲線，能為應援曲增添故事性和戲劇張力，讓球迷在每一次的應援中，都能感受到如同觀賞布袋戲般的磅礡氣勢與細膩情感，使應援不再只是口號，更像是一場充滿張力的聽覺饗宴。

這曲應援曲裡頭加入很多對針對其他隊伍的「武學招式」，但是要喊出來，讓有十幾年配音經驗，經常在霹靂布袋戲當中配一頁書跟葉小釵的蔡易軒都大感吃不消，就在今天」（30日）下午錄音收工之後，走出配音室尷尬的笑了，直說「不好賺」，他說：「不一樣啦！因為配應援曲演得成分比較少，會有不一樣的要求，會有點吃力」，不過為了要討回點面子，現場也即興變換在布袋戲當中的角色配音。

台鋼雄鷹會長對於與在地文化結合的理念，是促成這次創新嘗試的重要推手。吳坤龍強調：「高雄豐沛的人文記憶，就從台鋼雄鷹開始！」他透露這是台鋼會長很重視與在地文化結合，因此才會想出廟會概念，想要更全面營造城市棒球的氛圍！ 吳坤龍解釋，這份在地化的企圖心不僅止於此，從嗩吶到現在的宮廟、布袋戲，未來台鋼雄鷹的應援曲一定首首讓球迷們大呼驚奇。